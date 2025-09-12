Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević neće odgovarati za krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje zbog govora na Grah.ovu, jer je Više državno tužilaštvo u Podgorici odbacilo krivičnu prijavu protiv njega

Više državno tužilaštvo ocijenilo da je Kovačević u konkretnom govoru koristio govor mržnje i na taj način izvršio prekršaj, zbog čega je podnijelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za prekršaje, prenose Vijesti.

"Više državno tužilaštvo u Podgorici u predmetu koji je samoinicijativno formiralo protiv M.K., povodom govora prilikom obilježavanja Grahovačke bitke 13.06.2024. godine, zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, nakon sprovedenog izviđaja, te saslušanja u svojstvu osumnjičenog M.K., donijelo rješenje o odbacivanju krivične prijave jer je ocijenilo da ne postoji osnovana sumnja da je izvršio navedeno krivično djelo, niti bilo koje drugo krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, već da je isti, u konkretnom govoru koristio govor mržnje i na taj način izvršio prekršaj, sa kojih razloga je Više državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka Sudu za prekršaje", saopšteno je iz tog tužilaštva, pišu Vijesti.