Izvor: Crnogorska plovidba

Vlada Crne Gore odobrila je na današnjoj elektronskoj sjednici prodaju dva broda državne kompanije Crnogorska plovidba – “Kotor” i “Dvadesetprvi maj”. Ukupna vrijednost transakcije iznosi 13,2 miliona dolara, a novi vlasnik biće danska kompanija K/S Navision Group, prenosi CdM.

Brod MV “Kotor” (IMO 9575981), koji je izgrađen 2012. u Šangaju, prodat je za 5,75 miliona dolara.

Kupac je obavezan da uplati depozit od 39,12 odsto na escrow račun, dok je isporuka predviđena u luci Tajn u Velikoj Britaniji, najkasnije do 1. decembra 2025.

Drugi brod, MV “Dvadesetprvi maj” (IMO 9582427), takođe izgrađen u Kini 2012, dostavljen je na prodaju po cijeni od 7,5 miliona dolara, piše CdM.

Dogovorom je predviđeno da kupac uplati depozit od 30 odsto, a isporuka se očekuje u luci Paradip u Indiji do 22. septembra 2025.

Krajnji rok za eventualno otkazivanje transakcije postavljen je na 1. decembar iste godine.