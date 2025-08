Nezvanično, pominje se cifra od 1,5 miliona eura koliko bi u ovom trenutku kompaniji bilo dovoljno da podmiri sve obaveze i nastavi da posluje.

Izvor: Crnogorska plovidba

Državna pomorska kompanija Crnogorska plovidba proteklih je dana preko niza brokera koji djeluju u skoro cijelom svijetu, ponudila na prodaju oba svoja broda “Kotor” i “Dvadeset prvi maj”.

Potvrdio je to juče “Vijestima” izvršni direktor Vladimir Tadić.

On je istakao da je kompanija dovedena u tešku poziciju, da joj je neoohodno da najhitnije proda makar jedan od njena dva broda – prvenstveno “Kotor”, koji bi danas, nakon dvonedjeljnog putovanja preko Antarktika, trebalo da uplovi u luku Tajn u Velikoj Britaniji s teretom peleta.

“Pritisli su nas sa svih strana - povjerioci traže novac koji im dugujemo po raznim osnovama (ulje, snabdijevanje, rezervni djelovi), američke kompanije kojima smo tokom neplaniranog zaustavljanja “Kotora” u luci Savana ostali dužni značajan novac za lučke i usluge remorkera traže da im se to odmah plati i odbijaju zalogu na brodu, a u međuvremenu je i Prva banka raskinula ugovor o revolving kreditu i zatražila da joj odmah platimo 320.000 eura, pa sad postoji šansa da nam oni opet blokiraju račun. Potraživanja prema nama za gorivo ukrcano na brod ima i njegov aktuelni unajmitelj, kompanija “Trithorn Bulk” koja je najavila da raskida ugovor o tajm čarteru za “Kotor”. Zato je jedini način da se makar privremeno izađe iz ovih problema hitna prodaja “Kotora”, kazao je Tadić.

Nezvanično, pominje se cifra od 1,5 miliona eura koliko bi u ovom trenutku kompaniji bilo dovoljno da podmiri sve obaveze i nastavi da posluje, pišu Vijesti.

On je potvrdio da je u međuvremenu i Barska plovidba zatražila i dobila sporazumni raskid ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa Crnogorskom, koji je na insistiranje Ministarstva pomorstva potpisan krajem maja. Po tom ugovoru, za koji je stručna pomorska javnost u Crnoj Gori odmah rekla da je višestruko nezakonit, do sada neviđen u svjetskoj pomorskoj industriji i da će sigurno biti štetan po Crnogorsku, a mnoguće i za obje brodarske kompanije, Barska je trebalo da preuzme upravljanje nad brodovima Crnogorske i kompaniji iz Kotora da pozajmicu od milion eura kako bi ova prevazišla probleme s likvidnošću u koje ju je prethodno svojim nepravovremenim reakcijama i postupanjima dovelo Ministarstvo pomorstva. Međutim, Barska je do sada Crnogorskoj od ugovorenih milion eura prenijela samo 360.000 eura, a loše upravljanje i “vakuum”, koji se stvorio u tehničkom i proceduralnom menadžmentu nad brodovima Crnogorske, dovelo je do neplaniranog zadržavanja “Kotora” u luci Savana u SAD od strane američke Obalske straže koja je prilikom kontrole broda na njemu otkrila ukupno devet proceduralnih i manjih tehničkih nedostataka koji su u međuvremenu svi otklonjeni. Međutim, zadržavanje “Kotora” u SAD Crnogorskoj je prozrokovalo ogromne dodatne neplanirane troškove, a Ministarstvo pomorstva je iznenada odustalo od, kako su prije toga navodili, “pokušaja spašavanja” te kompanije kroz sprovođenje ugovora o saradnji, te je predložilo, a Vlada prihvatila, hitnu prodaju ova dva broda.

Ministar Filip Radulović (PES) saopštio je da država navodno “više nema nikave zakonske mogućnosti da pomogne Crnogorskoj plovidbi” i zatražio da se oba njena broda hitno prodaju kako bi država povratila makar dio novca od ukupno 37 miliona eura što ih je do sada Vlada dala plaćajući kao garant vraćanje rata kredita kineskoj Exim banci, uzetog za gradnju ovih brodova. Pritom je Radulović u javnosti više puta plasirao priču da su “Kotor” i “Dvadeset prvi maj” navodno u “katastrofalnom” odnosno “lošem tehničkom stanju”, ali su ga u međuvremenu u tome demantovali nalazi PSC kontrola, obavljenih u SAD i Južnoj Koreji, kojima je utvrđeno da su oba broda ispravna i sposobna za plovidbu.