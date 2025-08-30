Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) je raspisala 151.250 eura vrijedan tender za izradu glavnog projekta solarne elektrane “Krupac”, koja je planirana na tri mjesta uz obalu istoimenog jezera u Nikšiću.

Izvor: MONDO

EPCG je u maju dobila zelenu dozvolu za ovaj projekat, a planiran je na ukupnoj površini od oko 1,18 miliona kvadratnih metara (118 hektara), kako prenose "Vijesti".

Tender je raspisan 22. avgusta a trajaće do 8. septembra.

Projektant mora da uradi glavni projekat za solarnu elektranu procijenjene snage 41,81 megavata, odnosno dokument u kojem će biti arhitektonsko-građevinske, tehnološke i druge karakteristike objekta, tehničke opreme i instalacije, kao i razrada svih detalja za izgradnju, kako prenose "Vijesti".

Projekat u mjestu Stuba vrijedan je oko 28,2 miliona eura i dio je valorizacije voda u Nikšićkom polju, koji obuhvata više solarnih i reverzibilnih elektrana.

“Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos deset odsto od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 30 dana dužem od planiranog roka izvršenja ugovora. Ako izvršilac svojom krivicom kasni sa završetkom ugovorenih poslova dužan je da plati naručiocu ugovornu kaznu i to za kašnjenje u realizaciji izrade glavnog projekta po stopi od dva promila (hiljaditi dio) na ukupnu vrijednost ugovora za svaki dan kašnjenja”, piše u tenderskoj dokumentaciji.

Prema Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za ovaj projekat, riječ je o brdovitom terenu koji uglavnom čini nisko rastinje, čije je uklanjanje predviđeno na mjestima gdje će se postavljati solarni paneli. Osim toga, planirano je postavljanje 190.000 fotonaponskih modula...

U sklopu projekta planirana je i izgradnja četiri ceste ukupne dužine 1,88 kilometara, kako bi se omogućilo funkcionisanje kompleksa. Na ovom mjestu nema registrovanih nepokretnih kulturnih dobara, niti vidljivih ostataka materijalnih i kulturnih dobara koji bi ukazivali na moguća arheološka nalazišta, dok će se godišnje sprovoditi i monitoring praćenja ptica, kako prenose "Vijesti".

Vlada je urbanističko-tehničke uslove za elektranu na Krupcu izdala u septembru 2023. godine.