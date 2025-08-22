Svako postrojenje biće snage 30 megavata (MW) i kapaciteta 120 megavat-sati (MWh), što ukupno iznosi 240 MWh kapaciteta za skladištenje

Izvor: Unsplash

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) se priprema da u narednih 15 dana raspiše tender vrijedan blizu 50 miliona eura za nabavku dva moderna baterijska postrojenja za skladištenje električne energije (BESS), čime počinje realizacija jednog od najznačajnijih energetskih projekata u novijoj istoriji države. Riječ je o sistemima ukupnog kapaciteta 240 MWh, koji će omogućiti stabilnije snabdijevanje strujom, bržu integraciju obnovljivih izvora i veću energetsku nezavisnost.

Iz državne energetske kompanije “Vijestima” je zvanično rečeno da će prva dva BESS (Battery Energy Storage System) sistema biti izgrađena u krugu Željezare.

“Pripreme za raspisivanje tenderskog postupka za nabavku dva BESS postrojenja 30MW/120MWh teku planiranom dinamikom i isti će biti raspisan u narednih petnaestak dana. Rok za prijavu ponuđača biće 45 dana, a izbor ponuđača i potpisivanje Ugovora o nabavci, isporuci, ugradnji, puštanju u rad BESS postrojenja biće obavljen u skladu sa rokovima propisanim Zakonom o javnim nabavkama”, kazali su u EPCG-u.

Na pitanje hoće li tender biti otvoren i za strane kompanije ili će se dati prednost domaćim firmama i konzorcijumima odgovoreno je da svaka kompanija ili konzorcijum koji budu ispunjavali uslove propisane Zakonom o javnim nabavkama moći da se prijave na tender.

“Biće zahtijevane reference ponuđača koje se odnose na izgradnju BESS postrojenja u EU u posljednjih pet godina. Od ponuđača opreme zavisiće rok njene isporuke i, nakon isporuke opreme, očekuje se da BESS postrojenja budu puštena u rad najkasnije deset mjeseci od prijema opreme. Veliki dio pripremnih aktivnosti i radova biće odrađeni do datuma isporuke opreme”, kazali su iz energetske kompanije, dodajući da i u 2026. i 2027. godini planiraju da nastave sa ulaganjima u BESS postrojenja.

Kako je pojašnjeno, uvođenjem BESS sistema, EPCG će moći efikasnije da upravlja viškovima i nedostacima električne energije.

“Skladištenje energije tokom perioda niske cijene (ili visoke proizvodnje iz obnovljivih izvora energije) i njeno ispuštanje u mrežu kada su cijene veće, omogućiće značajne finansijske uštede i generisanje dodatnih prihoda. BESS sistemi će takođe smanjiti potrebu za skupim uvozom električne energije u vršnim periodima i optimizovati rad postojećih elektrana”, naglasili su iz kompanije, pišu Vijesti.

Iz EPCG je nedavno saopšteno i da Crna Gora ima veliki potencijal za proizvodnju struje iz sunca i vjetra, ali su ovi izvori nestalni jer zavise od vremenskih uslova dok baterijska postrojenja rješavaju taj problem, jer omogućavaju čuvanje i upotrebu energije u pravom trenutku.

“Tako se olakšava i ubrzava priključenje novih solarnih i vjetroelektrana, a sistem ostaje stabilan. Pored toga, ovi sistemi služe kao dodatna rezerva u slučaju kvarova ili prekida, čime se povećava sigurnost snabdijevanja za domaćinstva i privredu. Manja zavisnost od uvoza struje znači i veću energetsku nezavisnost Crne Gore.

Kako se energetsko tržište u Evropi sve više otvara i digitalizuje, ovakvi fleksibilni sistemi biće osnova za pametne mreže, modernizaciju tržišta električne energije i nove usluge koje povećavaju efikasnost sistema. EPCG ovim projektom jača svoju poziciju lidera u regionu i priprema se za izazove budućnosti.

Pokretanjem ovog tendera, EPCG pokazuje svoju posvećenost održivom razvoju, savremenim tehnologijama i jačanju energetske sigurnosti Crne Gore. Realizacija ovog projekta pozicionira našu zemlju među državama koje koriste najnaprednije energetske tehnologije”, saopšteno je iz ranije iz kompanije.

“Vijesti” su pitale da li je EPCG obezbijedila puni iznos od oko 50 miliona eura i iz kojih izvora (sopstvena sredstva, krediti, evropski fondovi) za ovu investiciju.

“Postoji dosta domaćih i stranih banaka, kao i fondova koji su zainteresovani da finansiraju izgradnju BESS postrojenja, budući da se radi o novoj tehnologiji koja doprinosi boljoj valorizaciji eneregije iz obnovljivih izvora. Poslovna praksa u EPCG je da se investicioni projekti ne finansiraju iz sopstvenih sredstava već iz kreditnih sredstava i da otplata kredita počne kada postrojenja počnu sa radom i na taj način iz profita se vrši otplata kredita”, kazali su u EPCG.