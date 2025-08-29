Termoelektrana, najveći crnogorski proizvođač električne energije, prema planu neće raditi do 15. novembra ove godine.

Elektroprivreda Crne Gore za period januar - jun ostvarila je gubitak iz poslovanja u iznosu od 24,5 miliona eura, jer u polovini ovog perioda od 1. aprila Termoelektrane (TE) Pljevlja nije radila zbog ekološke rekonstrukcije pa je EPCG u tom periodu uvozila velike količine električne energije po prosječnim cijenama od oko 100 eura za megavat dok ga domaćinstvima i privredi prodaje za oko 45 eura, pokazuju podaci iz bilansa i izvještaja kompanije koji su o objavljeni na Montenegroberzi.

Termoelektrana, najveći crnogorski proizvođač električne energije, prema planu neće raditi do 15. novembra ove godine, zbog čega je bilo očekivano da će EPCG, kao i njen Rudnik uglja, ove godine poslovati sa značajnim gubicima jer nije povećala cijenu električne energije kupcima iako je ona na berzama više nego duplo veće.

I sa ovim gubitkom za pola godina, akumulirana dobit EPCG na kraju juna iznosila je 47,5 miliona eura. Državna kompanija je proteklih godina akumulirala dobit upravo da bi njome pokrivala ovogodišnji planski gubitak zbog pauze u radu EPCG.

"Tokom prve polovine 2025. godine, na dnevnom, sedmičnom i mjesečnom nivou realizovana je kupovina od 656 GWh vrijednosti od 62,4 mil € po prosječnoj cjeni od 95,09 €/MWh. EPCG je za posmatrani period otkupila od COTEE (obnovljivi izvori na fidin tarifi) 238 GWh električne energije po cijeni od 93,73 €/MWh, ukupne vrijednosti 22,3 miliona eura", navedeno je u izvještaju.

EPCG pripada dio stavki na računu za struju gdje ona ukupno dobija 45 eura po megavat satu. Kompanija takođe ima obavezu da otkupljuje cijenu od takozvanih privilegovanih proizvođača iz održivih izvora (privatne male hidro i vjetro elektrane) gdje takođe cijena bila više nego duplo veća (93,97 eura) od one po kojoj prodaju građanima.

Dio električne energije za koji se znalo da će nedostajati ove godine EPCG je ugovorila prošle godine sa cijenama koje su bile i nešto više od 100 eura o megavatu.

"Cijena EPCG ka distributivnim potrošačima je značajno niža od cijena po kojoj se energija kupuje na međunarodnim berzama, navedeno ima značajan negativan efekat na poslovanje i poslovni rezultat EPCG. Cijena po kojoj EPCG kupuje energiju je iznad 100 eur po MWh, dok se distributivnim potrošačima isporučuje za oko prosječno 45 eur po MWh", navedeno je u izvještaju.

O koliko visini gubitka zbog razlika u cijena je riječ vidi se kada se uporedi iznos ukupnog troške za sve bruto zarade u EPCG, koji je za ovih šest mjeseci iznosio 15,4 miliona eura. Iznos za bruto zarade manji je 1,7 miliona nego u istom periodu prošle godine kada je isplaćeno 17,1 milion eura.