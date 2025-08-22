Današnja obustava rada dijela zaposlenih u ŽICG je nezakonita i prouzrokovala je veliku materijalnu štetu i ozbiljne posljedice po odvijanje saobraćaja, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ističu da posebno zabrinjava činjenica da je blokadom pruge zaustavljen međunarodni voz, na kojem se i dalje nalazi imovina stranih državljana, uključujući automobile putnika, piše CdM.

“Ministarstvo saobraćaja je u kontinuitetu podržavalo poboljšanje uslova rada zaposlenih, a kroz rebalans budžeta obezbijedili smo dodatnih 2,5 miliona eura za funkcionisanje Željezničke infrastrukture Crne Gore. Uprkos tome, današnja akcija dijela zaposlenih izvedena je na ultimativan način, do sada nezabilježen u Crnoj Gori”, saopštili su iz resora na čijem je čelu Maja Vukićević.

Kako navode, radi se o potezu kojim su radnici odbili svaku mogućnost dogovora sa menadžmentom i odbijali razgovor čak i sa reprezentativnim sindikatima, koji su jedini ovlašćeni da pregovaraju o kolektivnom ugovoru u skladu sa zakonom.

“Takođe, nezadovoljna grupa radnika kao razlog navodi diskriminaciju koja se, prema njihovim tvrdnjama, dešavala u periodu između 2009. i 2019. godine, dok su saobraćaj obustavili tek 2025. godine, šest godina kasnije. U vrijeme kada su, kako tvrde, bili obespravljeni, 2019. godine, nijesu obustavljali saobraćaj, što dodatno dovodi u pitanje motive današnje opstrukcije rada”, dodaje se u saopštenju, prenosi CdM.

Kako su dalje naveli, dodatno zabrinjavaju navodi da iza organizacije nezakonite obustave stoje određeni manjinski akcionari.

“Očekujemo da nadležni organi, prije svega Državno tužilaštvo, u potpunosti ispitaju ove informacije i utvrde sve odgovorne za današnji događaj i materijalnu štetu koju je prouzrokovala nezakonita obustava saobraćaja. Javni prevoz putnika, kao djelatnost od javnog interesa, podliježe zakonskim normama koje na jasan način definišu kako se i na koji način može organizovati štrajk zaposlenih. Iz izjava organizatora nezakonitog štrajka, koji ističu da i dalje odbijaju pregovore sa menadžmentom, jasno se vidi priznanje da su pribjegli ucjenjivačkoj obustavi saobraćaja, potpuno svjesni posljedica i štete koju će ista proizvesti, a bez poštovanja zakonskih normi”, naglašavaju iz Ministarstva saobraćaja.

Poručuju da Ministarstvo saobraćaja ostaje posvećeno očuvanju zakonitosti, sigurnosti saobraćaja i zaštiti interesa putnika i države.

“Crna Gora mora funkcionisati kao pravna država, u kojoj se poštuju prava radnika, ali se ne dozvoljava samovolja i ultimatumi sa očiglednom motivacijom izazivanja nestabilnosti. Očekujemo normalizaciju saobraćaja, nakon čega se u zakonskoj proceduri, uz učešće reprezentativnih sindikata i predstavnika radnika koji nijesu dio sindikata, mogu nastaviti razgovori o uslovima novog kolektivnog ugovora”, zaključuju iz Ministarstva.