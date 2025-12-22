Bivši ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva

Izvor: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

Simović je uhapšen jutros u Nikšiću, ali "Vijesti" za sada nemaju podatke koja je nova istraga u pitanju i šta se bivšem ministru stavlja na teret.

Nekadašnji prvi čovjek resora poljoprivrede hapšen je i 13. decembra prošle godine zbog nezakonite isplate novca iz Agrobudžeta kojom je, kako smatra Specijalno državno tužilaštvo, pričinjena šteta državi od 300.000 eura, prenose Vijesti.

Istraga je tada otvorena i protiv još jednog bivšeg ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Petra Ivanovića kao i protiv bivšeg državnog sekretara Nemanje Katnića.

Milutin Simović bio je od 2016. do 2020. godine ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja i potpredsjednik Vlade u vrijeme dok je premijer bio Duško Marković.

Nedavno je svjedočio u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja bivšem ministru Petru Ivanoviću, protiv kojeg se vodi sudski proces u drugom predmetu oko nenamjenskog trošenja 23 miliona eura kredita iz Abu Dabi fonda, pišu Vijesti.