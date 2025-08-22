Oni kako tvrde, svoje poslove neće raditi, dok ih menadžment ŽICG ne pozove na pregovore o povećanju plata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Grupa zaposlenih Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) koju čine više od 80 otpravnika vozova, dispečera telekomande (TK) i saobraćajnih dispečera, obustavila je svoj rad a time i promet vozova, prenose Vijesti.

Obustava je zvanično počela danas u devet časova, a kroz nju je planirano zaustavljanje više vozova u stanicama Podgorica, Bar i Bijelo Polje.

Predstavnik ove grupe zaposlenih ŽICG Andrej Kaluđerović je "Vijestima" potvrdio da je na podgoričkoj željezničkoj stanici već zaustavljen voz koji je iz Beograda išao ka Baru.

Oni su najavili da će blokada trajati dok ih menadžment ne pozove na razgovor.Na stanici u Podgorici je zaustavljen i voz koji je išao iz Bijelog Polja, a putnici se zbog blokade do odredišta prevoze autobusima...