Putnici sa međunarodnog voza Beograd Bar, koji je u Podgoricu stigao sa zakašnjenjem od tri sata, autobusima su prevezeni za Bar.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Obustava željezničkog saobraćaja, zbog nezadovoljstva grupe radnika, "parkirala" je međunarodni voz iz Beograda za Bar na stanicu u Posdgorici, prenosi Dan.

Međutim auto vagon pun kola, mahom stanih državljana i dalje je na stanici u Podgorici.

Putnici su prinuđeni da čekaju pored svojih automobila.

Direktorica ŽICG-a Marina Bošković je kazala novinarima da je menadžment razgovarao sa radnicima u blokadi da puste vagon sa kolima do Bara međutim oni nijesu pristali, piše Dan.

Kako je navela, menadžment ima i druge metode i nastoji u skladu sa zakonom da ih sporvede kako bi problem bio riješen.