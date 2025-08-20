Kako su naveli, od 2009. do 2019. njihove zarade su smanjene dva puta, ukupno 30 odsto, i to uz saglasnost sindikata koji su i tada, a i danas, navode, produžena ruka rukovodstva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Otpravnici vozova, TK dispečeri i saobraćajni dispečeri saopštili su da rukovodstvo Željezničke infrastrukture Crne Gore (ŽICG) i Ministarstvo saobraćaja godinama ignorišu njihove zahtjeve, te navode da su njihova egzistencija, dostojanstvo i profesionalni integritet ugroženi, a strpljenje iscrpljeno. Poručuju da ukoliko se njihovi zahtjevi do petka ne prihvate, sprovešće potpunu obustavu saobraćaja na ključnim prugama Beograd–Bar, Podgorica–Nikšić, Podgorica–Bajze, prenosi CdM.

“Naše zarade iznose svega 680 do 800 eura, i to sa uključenim noćnim radom i 35 godina staža. To su najniže zarade u Crnoj Gori, iako upravo mi snosimo ključnu ulogu u odvijanju i bezbjednosti željezničkog saobraćaja”, naveli su u saopštenju i dostavili platne platne liste kao, kako kažu, dokaz, a ne prazne riječi, piše CdM.

Kako su naveli, od 2009. do 2019. njihove zarade su smanjene dva puta, ukupno 30 odsto, i to uz saglasnost sindikata koji su i tada, a i danas, navode, produžena ruka rukovodstva.

“Ta nepravda nikada nije ispravljena. U tom periodu zarađivali smo 600–700 eura, dok je minimalna plata bila 192 eura. Danas, i pored višestruko veće minimalne zarade, mi i dalje radimo za gotovo iste iznose. Ukinut nam je beneficirani radni staž i status službenog lica. Prekovremeni sati nam se ne plaćaju, što je direktno i svjesno kršenje Zakona o radu. U izmjenama kolektivnog ugovora naši koeficijenti rastu sa 6,12 na 7,34, a dodatak sa 14 odsto na 15 odsto, što znači povećanje plata od svega 80–100 eura, dok menadžmentu i rukovodiocima rastu za 200–450 eura”, dodali su u saopštenju prenosi CdM.

Prema njihovim riječima, ovakva diskriminacija dovela je do toga da su otpravnici i dispečeri postali deficitaran kadar.

“Ljudi masovno napuštaju posao, a ukrsnice Kos i Trebaljevo zatvorene su upravo zbog nedostatka radnika. Na sve ovo, rukovodstvo ŽICG i Ministarstvo saobraćaja uporno ćute. Kao da to nije dovoljno, javnost je svjedočila dopisu dva reprezentativna sindikata u kojem se brani rukovodstvo, a napadaju naši istupi u medijima, bez ijednog argumenta. To jasno pokazuje da ovi sindikati više ne zastupaju interese radnika, već isključivo interese rukovodstva. Njihov pokušaj da 80 radnika predstave kao “manjinu” je uvredljiv i ponižavajući. Ovdje se, gospodo, radi o ljudima koji nose ključnu odgovornost za bezbjednost saobraćaja, ljudima koji imaju svoje porodice i koji svoj posao obavljaju časno, pošteno, savjesno i odgovorno”, navode, prenosi CdM.

Ističu da je njihova odluka jasna.

“Ukoliko se naši zahtjevi do petka, 22. avgusta u 9:00 časova ne prihvate, otpravnici vozova, TK dispečeri i saobraćajni dispečeri će sprovesti potpunu obustavu saobraćaja na ključnim prugama: Beograd–Bar, Podgorica–Nikšić, Podgorica–Bajze. U obustavi će učestvovati 84 otpravnika vozova, TK dispečera i saobraćajnih dispečera. Obustava će trajati do ispunjenja naših zahtjeva”, ističu u saopštenju.

Poručuju da to nije prijetnja, već posljednje sredstvo da ih nadležni konačno čuju.

“Spremni smo da svoje dostojanstvo i egzistenciju branimo do kraja, pa i po cijenu otkaza. Posebno naglašavamo: do današnjeg dana rukovodstvo ŽICG nije uputilo nijedan odgovor na naše molbe i zahtjeve”, zaključili su u saopštenju.