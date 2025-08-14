Helikopter Mađarske će gasiti vatru u Danilovgradu, helikopter iz BiH u Gornjim Mrkama, a helikopter Srbije u Dinoši

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović kazao je da je najteža situacija s požarima trenutno u okolini Podgorice - u Piperima, Mrkama, Petrovićima i Kučkim koritima, prenose Vijesti.

On je za TV Vijesti kazao da su tokom noći bila ugrožena domaćinstva u dijelu koji gravitira tim područjima, kao i u Dinoši i Omerbožovićima u Tuzima.

Dvojica vatrogasaca su lakše povrijeđena.

Tokom noći je gorjelo i u Nikšiću (Golija), Danilovgradu (Topolovo), Šavniku (Lojanik) i Bijelom Polju (Zuber), a Bešović kaže da je na primorju stanje stabilno.

"Požar iznad Čanja je lokalizovan i za sada je tamo mirno. Na teritoriji cijele Crne Gore imamo sporadične požare, ali vatrogasci to brzo sankcionišu", rekao je Bešović.

Kazao je da su podgoričkim vatrogascima pomogle kolege iz drugih opština.

"U Podgorici je, od Službe zaštite i spašavanja, u svakoj smjeni aktivno 45 vatrogasaca sa 20 vozila. Tu su i volonteri, pripadnici Vojske, službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje...", rekao je, prenose Vijesti.

Požari se i danas gase iz vazduha.

Helikopter Mađarske će ići u Danilovgrad, helikopter iz Bosne i Hercegovine u Gornje Mrke, a helikopter Srbije u Dinošu.

"Dva naša vojna helikoptera i avion MUP-a će gasiti požar u Kučkim koritima", rekao je Bešović.

U Crnu Goru je stiglo i 20 vatrogasaca iz Švajcarske sa tri vozila, koji će biti smješteni u Danilovgradu.

Iz Austrije su stigla 52 vatrogasca sa 15 vozila i oni će pokrivati teritoriju Podgorice, najviše dio prema Kučima.

Bešović je rekao da je premijer Milojko Spajić razgovarao sa kolegom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. "Oni imaju dva helikoptera u Albaniji i postoji mogućnost da i oni danas dođu kao ispomoć", dodao je.