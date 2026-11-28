Logor Morinj bio je jedan od objekata za prihvat zarobljenika tokom rata u Hrvatskoj.

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Vlada Crne Gore donijela je odluku o isplati oko 18 miliona eura obeštećenja hrvatskim državljanima koji su bili zatočeni u nekadašnjem logoru Morinj od 1991. do 1992. godine. Iako je riječ o jednom od zahtjeva Hrvatske u procesu evropskih integracija, u nevladinom sektoru ne očekuju da će ovaj potez riješiti otvorena pitanja između dvije države, posebno spor oko granice, pišu „Vijesti“.

Izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (HRA) Tea Gorjanc Prelević pozdravila je odluku Vlade, ocjenjujući da se njome uspostavlja visok standard obeštećenja žrtava ratnih zločina. Ipak, istakla je da posljednje izjave hrvatskog premijera Andreja Plenkovića ne ulivaju optimizam.

„Nadam se da će Zagreb ovo prepoznati, iako posljednje izjave premijera (Andreja) Plenkovića ne ulivaju optimizam. Smatram da je optimalno potvrditi ovu kopnenu granicu kakva već decenijama funkcioniše i u skladu s tim pravično riješiti morsku. Ako dobre volje za dogovor nema, za to postoje arbitraža i međunarodni sud“, rekla je Gorjanc Prelević za „Vijesti“.

Vlada je usvojila izvještaj o završenim pregovorima sa Hrvatskom i predlog međudržavnog ugovora o obeštećenju. Visina naknade utvrđivaće se pojedinačno, uz odbijanje iznosa koje su pojedini bivši zatočenici već dobili na osnovu presuda crnogorskih sudova.

Prema nezvaničnim informacijama „Vijesti“, za odluku su glasali i ministri iz Nove srpske demokratije (NSD). Vlada je, na inicijativu Andrije Mandića i predlog potpredsjednika Budimira Aleksića, donijela i odluku o isplati po 200.000 eura porodicama 14 pripadnika bivše JNA iz tzv. nikšićko-šavničke grupe, koji su stradali u splitskom logoru „Lora“.

Logor Morinj bio je jedan od objekata za prihvat zarobljenika tokom rata u Hrvatskoj. U njemu su, od oktobra 1991. do avgusta 1992. godine, u nečovječnim uslovima bile zatočene 292 osobe iz dubrovačke regije, dok je 169 zatočenika svjedočilo o nečovječnom postupanju.

Pitanje obeštećenja bilo je jedan od razloga zbog kojih je Hrvatska krajem 2024. blokirala zatvaranje Poglavlja 31 u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Zagreb je, osim toga, kao uslov za napredak u pregovorima tražio i rješavanje pitanja granice, zbog čega su ove godine blokirana i poglavlja 14 i 15.

U predlogu međudržavnog ugovora navodi se da dvije vlade potvrđuju privrženost međunarodnom pravu, zaštiti ljudskih prava i evropskim vrijednostima, uz svijest o važnosti odgovornog suočavanja sa posljedicama napada bivše JNA, pod kontrolom vlasti u Beogradu, i paravojnih formacija na Hrvatsku na području Dubrovnika 1991. godine.

U dokumentu Crna Gora događaje u Morinju i napad na dubrovačko područje ocjenjuje kao jednu od najtamnijih stranica svoje istorije. Takođe se podsjeća na teške povrede međunarodnog humanitarnog prava, potvrđene pravosnažnim presudama međunarodnih i hrvatskih sudova.

Hrvatski premijer Andrej Plenković pozdravio je dogovor o obeštećenju, navodeći da je kroz Morinj prošlo 317 zarobljenika i da su mnogi bili maltretirani i mučeni, pišu „Vijesti“.

„Danas ih je živo 260. Ova kompenzacija koju smo dogovorili odnosi se, naravno, i na one koji su danas živi, ali i 50.000 eura za one kojih više nema, dakle kompenzacija njihovim porodicama“, rekao je Plenković, prenio je HRT.

Govoreći o granici, Plenković je poručio da Hrvatska očekuje potvrđivanje postojeće kopnene granice, ističući da bi njeno dovođenje u pitanje moglo biti protumačeno kao teritorijalne pretenzije. Predložio je da se dvije države prvo dogovore o kopnenoj granici, dok bi razgraničenje na moru ostavile za buduće pregovore.

„Da bismo olakšali Crnoj Gori da to riješi, mi svjesno kažemo: dogovorimo se o kopnenoj granici, razgraničenje na moru ostavićemo za neko buduće vrijeme“, poručio je Plenković.

Crna Gora, s druge strane, insistira na istovremenom utvrđivanju kopnene i morske granice, kako bi zaštitila svoje ekonomske interese.