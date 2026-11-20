Ibrahimović je naglasio da građani nemaju razloga za zabrinutost kada je riječ o zaštiti državne teritorije, ističući da Crna Gora neće pristati na bilo kakve ustupke koji bi ugrozili njen teritorijalni integritet.

Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Otvorena pitanja između Crne Gore i Hrvatske traju već tri decenije, ali postoji volja da se ona riješe kroz dijalog i u duhu dobrosusjedskih odnosa, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović, prenosi Dan.

Ibrahimović je naglasio da građani nemaju razloga za zabrinutost kada je riječ o zaštiti državne teritorije, ističući da Crna Gora neće pristati na bilo kakve ustupke koji bi ugrozili njen teritorijalni integritet.

„Ni za jotu nećemo dati teritoriju Crne Gore. Nema toga cilja. Nema toga benefita da će neko dati pedalj Crne Gore. Pa ako bi to bio i cilj Evropske unije“, poručio je Ibrahimović.

Prema njegovim riječima, bilateralna pitanja treba rješavati direktnim razgovorima između dvije države, dok napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji treba da zavisi od sprovedenih reformi i konkretnih rezultata.

Ministar je podsjetio da Crna Gora ostaje posvećena politici dobrosusjedskih odnosa i da brzina rješavanja sporova ne treba da bude važnija od kvaliteta postignutog dogovora.

„Nije uspjeh rješavati neki problem brzo, nego je uspjeh ako ga riješimo na obostrano zadovoljstvo. I Crna Gora će ići u tom pravcu. Da probamo kroz dijalog, kroz razgovor, ako treba i godinama, ali da dođemo do obostrano prihvatljivog rješenja. Nema žurbe“, naglasio je Ibrahimović.