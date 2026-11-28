Prihodi od prodaje na kraju septembra iznosili su 327,73 miliona eura, što je 35,2 miliona eura, odnosno 10,75 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Izvor: MONDO

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) ostvarila je u prvih devet mjeseci 2026. godine neto gubitak od 16,08 miliona eura, pokazuje kvartalni izvještaj o upravljanju kompanijom. Ipak, rezultat je znatno bolji u odnosu na isti period prošle godine, kada je neto gubitak iznosio 78,7 miliona eura, piše „Pobjeda“.

Poslovni gubitak na kraju septembra iznosio je 17,87 miliona eura, dok je u istom periodu 2025. godine dostigao 81,77 miliona eura.

Ukupni prihodi EPCG iznosili su 333,87 miliona eura, od čega se najveći dio odnosi na poslovne prihode. Ukupni rashodi dostigli su 351,66 miliona eura. Neto efekat tekućih i odloženih poreza bio je pozitivan i iznosio 1,71 milion eura, čime je djelimično ublažen negativan finansijski rezultat.

Prihodi od prodaje na kraju septembra iznosili su 327,73 miliona eura, što je 35,2 miliona eura, odnosno 10,75 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

Istovremeno, troškovi poslovanja smanjeni su za 35,47 miliona eura i iznosili su 319,3 miliona eura. S druge strane, troškovi zarada porasli su za 12,97 odsto, na 25,13 miliona eura, u odnosu na 21,87 miliona eura iz prethodne godine.

Ukupna proizvodnja električne energije EPCG za devet mjeseci iznosila je 2,25 miliona MWh, što je tri odsto više od plana. Na proizvodnju je uticala i smanjena količina padavina, koja je iznosila 1.388 litara po kvadratnom metru, odnosno 30 odsto manje od prosjeka.

Hidroelektrana Perućica proizvela je 634.910 MWh, dok je HE Piva ostvarila proizvodnju od 566.674 MWh. Termoelektrana Pljevlja proizvela je nešto više od milion MWh, što je 5,17 odsto iznad plana.

Značajan rast proizvodnje u odnosu na prošlu godinu zabilježen je u svim elektranama, posebno u TE Pljevlja, zbog višemjesečnog zastoja tokom 2025. godine usljed završnih radova na ekološkoj rekonstrukciji, piše „Pobjeda“.

EPCG je u prvih devet mjeseci kupila 522.347 MWh električne energije, za šta je izdvojeno 48 miliona eura, po prosječnoj cijeni od 91,97 eura po MWh. U istom periodu prošle godine kupljeno je 1,31 milion MWh, vrijednosti 140,5 miliona eura.

Prodaja električne energije iznosila je 575.311 MWh, ukupne vrijednosti 63,3 miliona eura. Pored toga, kompanija je od COTEE-a otkupila 309.570 MWh električne energije iz obnovljivih izvora, po ukupnoj vrijednosti od 29,5 miliona eura.

Predsjednik Odbora direktora EPCG je Milutin Đukanović, a generalni direktor Zdravko Dragaš. Kompanija je stopostotni vlasnik CEDIS-a, Rudnika uglja Pljevlja, EPCG-Solar-Gradnje, EPCG-Željezare Nikšić i drugih povezanih društava.