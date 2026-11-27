Zogović je poručio da Hrvatska, prema njegovom mišljenju, izbjegava međunarodnu arbitražu zbog mogućnosti da njeni pravni argumenti budu podvrgnuti međunarodnoj pravnoj provjeri.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Potpredsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milun Zogović kritikovao je odnos zvanične Podgorice prema zahtjevima hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u vezi sa pitanjem Prevlake, ocjenjujući da bi eventualni ustupci Crne Gore mogli obuhvatiti ne samo kopneni dio, već i pripadajući morski prostor, prenosi Dan.

Zogović je poručio da Hrvatska, prema njegovom mišljenju, izbjegava međunarodnu arbitražu zbog mogućnosti da njeni pravni argumenti budu podvrgnuti međunarodnoj pravnoj provjeri.

„Iako Plenkovićeva najava da Hrvatska bježi od arbitraže najbolje potvrđuje snagu pravnih argumenata zvaničnog Zagreba — ili, preciznije, opravdani strah od njihovog međunarodnog pravnog provjeravanja — Crna Gora će pride, za svaki slučaj, dati i more, kako se naše drage komšije i dobronamjerni susjedi, od kojih imamo ispružene ruke da nas oslobode vjekovnog tereta da onom kome pripada zaliv pripada i poluostrvo Prevlaka, ne bi izlagali opravdanim strahovima od arbitraže ili međunarodnog suda“, naveo je Zogović.

On je podsjetio da je i Hrvatska bila dio Jugoslavije, navodeći da je njeno napuštanje zajedničke države bilo praćeno jednostranom secesijom i ratnim sukobima.

„Andrej Plenković je u svom obraćanju zaboravio da je i Hrvatska bila u Jugoslaviji, koju je napustila jednostranom, protivustavnom secesijom, izazivajući krvavi rat“, istakao je Zogović.

Govoreći o aktuelnim političkim raspravama u Crnoj Gori, optužio je pojedine političke aktere da zastupaju interese Zagreba i podržavaju pretvaranje privremenog režima na Prevlaci u trajno rješenje.

„Plenkovićeve učestale prijetnje mobilisale su petu kolonu, koja zastupa interese Zagreba unutar Crne Gore, koja danima navija da naša država prihvati pretvaranje Protokola o privremenom režimu u trajno rješenje i da se Crna Gora odrekne djelova sopstvene teritorije“, poručio je on.

Zogović je kritikovao i dio medija, tvrdeći da se kroz njihov rad sprovodi hibridni uticaj Zagreba i oblikuje javno mnjenje u skladu sa hrvatskim interesima.

Osvrnuo se i na period vlasti Mila Đukanovića, navodeći da tada privremeni režim nije pretvoren u trajno rješenje, ali da bi odgovornost za eventualnu odluku o Prevlaci mogla pasti na aktuelne političke predstavnike.

„Pošteno je reći da Đukanović nije privremeni režim pretvorio u trajno rješenje. Ostavio je to da uradi neko drugi, jer će istorija zapamtiti onog ko je predao Prevlaku. A doći će i vrijeme da se postavi pitanje pravne odgovornosti za predaju teritorije Crne Gore“, saopštio je Zogović.

Komentarišući Plenkovićeve poruke, ocijenio je da Hrvatska ne pokazuje spremnost za ravnopravne pregovore, već insistira na prihvatanju sopstvenih uslova, prenosi Dan.

„Da apsurd bude veći, Crna Gora će, prema najavama, predaju kopna nadograditi i predajom mora“, dodao je potpredsjednik DNP-a.

Zogović smatra da Protokol o privremenom režimu ne predstavlja dokument kojim je konačno utvrđena državna granica, niti može biti osnov za trajno rješavanje tog pitanja.

Kao mogući kompromis naveo je utvrđivanje državne granice duž prirodne granice poluostrva Prevlaka, precizirajući da bi ona išla pravom linijom od uvale Lučice, preko zaseoka Masletići, između uzvišenja Stupa i Kobila, a zatim dalje prema zalivu.

„Maksimalni ustupak koji Crna Gora može razmatrati jeste da se prirodna granica poluostrva Prevlaka utvrdi kao državna granica, pravom linijom od uvale Lučice, preko zaseoka Masletići, između visova Stupa i Kobila, pa dalje pravo do zaliva“, ocijenio je Zogović.

On je ponovio da bi međunarodna arbitraža bila najprimjereniji način da se pitanje granice riješi na osnovu istorijske dokumentacije i međunarodnog prava, umjesto političkih pritisaka.

„Naprotiv, upravo je arbitraža put da se činjenice, istorijski dokumenti i međunarodno pravo stave ispred političkih pritisaka i propagandnih konstrukcija. Crna Gora ima pravo da brani svoje interese, svoju istoriju i svoju teritoriju — odlučno, dostojanstveno i bez kompleksa pred bilo kim“, poručio je Zogović.

Na kraju se osvrnuo i na izjavu profesora Nebojše Vučinića, koji je prethodne večeri ocijenio da Zogović pravne argumente tumači u skladu sa sopstvenim i partijskim interesima, prenosi Dan.

„Pošto je profesor Nebojša Vučinić sinoć izjavio da ja tumačim kako meni odgovara i kako odgovara mojoj partiji, moram ga obavijestiti da su moji stavovi utemeljeni u istorijskoj i pravnoj argumentaciji zbog koje Hrvatska bježi od arbitraže, a što dodatno legitimiše interese Crne Gore. Jer, ako je granica utvrđena, kao što vi tvrdite, o čemu ste onda pregovarali? Zahvaljujem se profesoru što je nenamjerno dodatno potvrdio ispravnost mog stanovišta“, zaključio je Zogović.