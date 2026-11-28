Vlada je dala saglasnost kompaniji „Aerodromi Crne Gore“ za raspolaganje sredstvima namijenjenim realizaciji prioritetnih projekata.

Izvor: MONDO

Aerodromi Podgorica i Tivat mogli bi u narednom periodu dobiti značajna infrastrukturna i tehnička unapređenja. Za proširenje terminala, izgradnju novih gejtova, parking prostore, nabavku savremene opreme i sanaciju operativnih površina planirano je ukupno 24,625 miliona eura, bez PDV-a, prenosi CdM.

Vlada je dala saglasnost kompaniji „Aerodromi Crne Gore“ za raspolaganje sredstvima namijenjenim realizaciji prioritetnih projekata.

Najveći dio ulaganja odnosi se na Aerodrom Podgorica, za koji je predviđeno 18,85 miliona eura. Planirano je proširenje putničkog terminala sa sjeverne strane i izgradnja dva dodatna gejta, adaptacija prostora za dolazne putnike, kao i uređenje zone za predboarding.

Investicioni plan obuhvata i proširenje parking kapaciteta, proširenje glavnog terminala sa zapadne strane i izgradnju prve faze tehničke platforme.

Za Aerodrom Tivat opredijeljeno je 550.000 eura, a planirana je adaptacija nadstrešnice za dolazne putnike na Terminalu 1 i izgradnja nove nadstrešnice na Terminalu 2.

Dodatnih 5,225 miliona eura namijenjeno je nabavci opreme i drugim prioritetnim aktivnostima na oba aerodroma. Među planiranim nabavkama su putničke stepenice, agregati za napajanje vazduhoplova, vozila za održavanje operativnih površina, oprema za zimske operacije, transportna kolica i vozilo za snabdijevanje vazduhoplova vodom.

Predviđena je i nabavka uređaja za bezbjednosni pregled i detekciju eksploziva, kao i vozila za odleđivanje vazduhoplova.

Dio sredstava biće iskorišćen za sanaciju oštećenja na poletno-sletnoj stazi i drugim operativnim površinama, popravku zaštitne ograde, nabavku rezervnih djelova i servisiranje sistema za prihvat i otpremu prtljaga, prenosi CdM.

Kako se navodi u informaciji koju je usvojila Vlada, „Aerodromi Crne Gore“ su nakon dodatne analize potreba definisali konkretne projekte i aktivnosti, u skladu sa ranije utvrđenim prioritetima.

Za realizaciju ulaganja bila je potrebna saglasnost Vlade, jer ukupna vrijednost projekata prelazi zakonom i statutom utvrđene limite za samostalno odlučivanje Odbora direktora kompanije. Ministarstvo finansija već je dalo saglasnost, dok je Ministarstvo saobraćaja ocijenilo da su planirana ulaganja opravdana.

Predračunske vrijednosti utvrđene su na osnovu analize tržišta, tehničke dokumentacije i podataka o ranije realizovanim i ugovorenim nabavkama i radovima.