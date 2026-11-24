Porodice moraju biti jedan od prioriteta budžeta za 2027. godinu. Troškovi života rastu gotovo svakodnevno, dok socijalna davanja odavno ne prate rast tih troškova, saopštila je poslanica Građanskog pokreta URA Milena Vuković.

Izvor: URA

Vuković je ukazala na to da dječji dodatak i dalje iznosi svega 30 eura mjesečno, uprkos značajnom rastu cijena u posljednjih pet godina.

„Kada je prije pet godina, na predlog URE, vraćen dječji dodatak, boravak djeteta u državnom vrtiću koštao je nešto više od 30 eura. Danas taj trošak prelazi 50 eura, a gotovo svi proizvodi namijenjeni djeci značajno su poskupjeli. Zato je URA u skupštinsku proceduru uputila predlog za dupliranje dječjeg dodatka sa 30 na 60 eura, kao konkretnu mjeru podrške porodicama koje se suočavaju sa kontinuiranim rastom troškova života“, istakla je Vuković.

Ona je podsjetila i na položaj majki sa troje i više djece, čije se naknade godinama nijesu mijenjale.

„S naknadama od 192 ili 336 eura danas je gotovo nemoguće obezbijediti dostojanstven život. Na inicijativu URE, o rješavanju problema ovih majki uskoro će se raspravljati u Skupštini Crne Gore“, navela je Vuković.

Ona je naglasila da budžet najbolje pokazuje prioritete svake vlasti, te da dio sredstava kojima država raspolaže mora biti usmjeren na unapređenje životnog standarda porodica.

„Ako budžet za 2026. nije, onda budžet za 2027. godinu mora da donese konkretnu podršku porodicama. URA će insistirati na povećanju dječijih dodataka i rješavanju problema majki sa troje i više dece. Porodice zaslužuju odgovornu i kontinuiranu podršku države“, zaključila je Vuković.