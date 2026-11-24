Odbornici DPS-a u Skupštini Glavnog grada predali su u skupštinsku proceduru novu odluku o porezu na nepokretnost koja predviđa smanjenje poreza od 30 do 40 odsto.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šef kluba odbornika DPS-a Andrija Klikovac kazao je da će se odluka naći na prvoj narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada i očekuje da je svi odbornici podrže.

,,U ovoj odluci smo izmijenili dvije vrste koeficijenata. To su koeficijenti koji se određuju na osnovu lokacije nepokretnosti po zonama. Umanjili smo ih recimo za zonu 1 i 1a za 20 odsto, zonu 2 za 25, zone 3 i 4 za 30, zone 5 i 6 za 40 odsto. Korigovali smo i kriterijume koeficijenata za kvalitet zemljišta i gradnje, kao i poreske stope", rekao je Klikovac, piše Dan.

Kao primjer naveo je za stovarišta, skladišta i magacine gdje poresku stopu umanjuju za 10 odsto, odnosno sa 0,34 odsto biće 0,3 odsto.

,,Za zemljište, posebno poljoprivredno, umanjujemo poresku stopu u nekim slučajevima i 25 odsto, a u nekim i 10 odsto. Za poljoprivrednike tu će doći do stope umanjenja za 50 odsto. Sada će umanjena poreska stopa iznositi 75 odsto. Sem toga, umanjujemo i poresku stopu za ugostiteljske objekte. U slučaju četiri zvjezdice, umanjićemo stopu za 65 odsto", naveo je Klikovac.

DPS predlaže i smanjenje stopa poreza na sekundarne nekretnine.

,,Do sada je ta stopa bila 0,58 odsto, a predlažemo 0,4 odsto, odnosno doći će do umanjenja ove stope za 30 odsto. Veliki broj građana, koji živi u stanovima širom grada, na periferiji Podgorice ima neke objekte koje su naslijedili prije 50 i prije 100 godina i to su im sekundarni objekti. Nije fer da se građanima uvećava stopa poreza na nepokretnost na sekundarne objekte", kaže Klikovac.

On kaže da izmjene predlažu da bi se odluka uskladila sa izmjenama zakona koji definiše porez na nepokretnost, a kao drugi argument navodi to što je u prethodnih pet godina porez na nepokretnost udvostručen.

Andrija Klikovac prokomentarisao je i zamućenje Mareze. Naveo je da već 11 dana pijemo flaširanu vodu, te da je to rekordan broj dana. On očekuje da Vodovod razmotri sve opcije koje su potrebne i predloži odbornicima jasnu strategiju i plan šta je potrebno raditi u odnosu na vodoizvorište Mareza, prenosi Dan.

Najavio je da će amandmanski djelovati na budžet Glavnog grada i tražiti da Glavni grad finansira još jednu studiju, kako bi imali više mišljenja eksperata i isključili mogućnost veze između radova na Veljem brdu i negativnog uticaja na pitkost vode sa Mareze.

Odbornik DPS-a Vladan Arsović kroz primjer je objasnio koliko bi vlasnik stana od 64 kvadrata plaćao porez.

,,Za stan od 64 kvadrata preko Morače za ovu godinu porez je bio 203 eura, a po novoj odluci iznosiće 130 eura. To je oko 35 odsto smanjenja poreza. Očekujemo u narednoj godini da će doći do povećanja prosječne cijene kvadrata, ali to ne mijenja našu priču. Dakle, mi na ovaj način za 35 odsto smanjujemo porez za 2027. godinu", kaže Arsović.

Kao primjer naveo je i poslovni prostor, gdje je vlasnik za ovu godinu platio porez 700, a po planiranim olakšicama plaćaće 390 eura, javlja Dan.

Na pitanje „Dana“ da li su se prije pisanja odluke konsultovali sa strukom, Klikovac je kazao da jesu sa ljudima koji su pisali i prethodne odluke na nivou drugih opština, kao i ljude koji se bave statistikom, odnosno procjenom tržišne vrijednosti nekretnina.