Barselona se oglasila i potvrdila da Lamin Jamal neće igrati protiv Sabaha zbog lakše povrede.

Izvor: x.com/MPlusDeportes

Fudbaler Barselone Lamin Jamal propustiće zbog povrede utakmicu petog kola Lige šampiona protiv Sabaha, saopštio je španski klub. Dakle, neće biti u mogućnosti da pomogne saigračima u elitnom takmičenju.

U saopštenju se navodi da će Jamal iz predostrožnosti zbog problema sa skočnim zglobom da propusti duel u Ligi šampiona, ali će biti na raspolaganju treneru Barselone Hansiju Fliku za utakmicu protiv Deportiva u španskoj La Ligi. Meč između Sabaha i Barselone igra se u srijedu od 18.45 časova u Bakuu.

Jamal je ove sezone odigrao 1.445 minuta, što je najviše u ekipi Barselone. Imao je 13 golova i 13 asistencija i to pokazuje koliki je njegov značaj za ekipu. Da postoje problemi moglo je da se vidi i kada je propustio meč Španije u Ligi nacija protiv Češke zbog problema sa koljenom.

(Tačno/Mondo)