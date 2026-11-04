Poslanica Građanskog pokreta (GP) URA Milena Vuković saopštila je da su predložili duplo veće dječje dodatke.

Izvor: URA

Ona je dodala da podrška porodicama mora da prati rast cijena.

"Predlog Građanskog pokreta URA da se osnovni dječji dodatak poveća sa 30 na 60 eura, uz povećanje iznosa i za ostale kategorije djece, predstavlja konkretnu mjeru podrške porodicama u Crnoj Gori. Budžet za 2027. godinu pokazaće da li su djeca i njihov životni standard zaista među prioritetima Vlade ili se na njih misli samo u predizbornim obećanjima", kazala je Vuković, prenose Vijesti.

Ona je pozvala parlamentarnu većinu da bez odlaganja stavi ovaj predlog URE u skupštinsku proceduru.

"Dječji dodatak nije povećavan od njegovog uvođenja prije pet godina, iako su u međuvremenu troškovi života značajno porasli. Danas gotovo nijedan proizvod za djecu ne košta isto kao prije pet godina, ali dječji dodatak i dalje iznosi svega 30 eura. Prema podacima Monstata, cijene su za samo godinu porasle 5,2 odsto, a posebno su poskupjeli hrana, odjeća i obuća, prevoz i zdravstvene usluge. Zato iznos dječjeg dodatka mora da prati rast cijena i stvarne troškove života", istakla je.

Vuković dodaje i da je za realizaciju tog predloga predloga potrebno oko 55 miliona eura godišnje, što, prema njenim riječima, predstavlja ulaganje u djecu i sigurnost porodica.

"URA predlaže i dupliranje dodataka za djecu iz osjetljivih kategorija: sa 44 na 88 eura za korisnike materijalnog obezbjeđenja, sa 52 na 104 eura za korisnike tuđe njege i pomoći, a sa 60 na 120 eura za djecu korisnike lične invalidnine i djecu bez roditeljskog staranja", istakla je.

Kako je navela, budžet je najbolji pokazatelj prioriteta vlasti.

"Ako se pronalazi novac za konsultante, savjetnike i administraciju, mora ga biti i za djecu. Podrška porodicama mora da prati rast troškova života", kazala je Vuković, pišu Vijesti.

Ona je kazala i da je više od 22.000 građana potpisalo peticiju za povećanje dječjeg dodatka.

"Parlamentarna većina ne smije ignorisati zahtjev više od 22.000 građana. Roditelji ne mogu čekati izbore da bi se vlast sjetila njihovih potreba. URA je predložila konkretno rješenje, a sada je na većini da ga podrži", rekla je.