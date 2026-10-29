Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić tražiće od premijera ocjenu dosadašnje saradnje Crne Gore sa susjedima, kao i procjenu pravaca u kojima bi ti odnosi mogli da se razvijaju u narednom periodu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić danas će odgovarati na pitanja poslanika tokom posebne sjednice Skupštine Crne Gore posvećene premijerskom satu, koja je zakazana za 11 časova. Među glavnim temama biće odnosi sa susjednim državama, rast cijena i životni standard penzionera, ali i infrastrukturni projekti, uspostavljanje nacionalne kontrole letenja i najavljeno otvaranje državnog supermarketa, prenosi CdM.

Šef poslaničkog kluba Pokreta Evropa sad (PES) Vasilije Čarapić tražiće od premijera ocjenu dosadašnje saradnje Crne Gore sa susjedima, kao i procjenu pravaca u kojima bi ti odnosi mogli da se razvijaju u narednom periodu.

„Koje korake Vlada planira da preduzme u narednom periodu kako bi regionalni odnosi bili u funkciji ostvarivanja naših strateških ciljeva koje imamo kao država?“, naveo je Čarapić u pitanju upućenom Spajiću.

Predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Danijel Živković otvoriće pitanje položaja penzionera i zatražiti objašnjenje koje mjere Vlada namjerava da preduzme povodom, kako je ocijenio, pogoršanja njihovog životnog standarda.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović interesovaće se za sudbinu najavljenog projekta državnog supermarketa.

„Koja je tačna adresa državnog preduzeća (supermarketa) čije ste osnivanje najavili prije par godina?“, pitaće Abazović predsjednika Vlade.

Šef poslaničkog kluba Demokrata Boris Bogdanović postaviće pitanje o stambenoj politici ranijih vlada i mogućoj zloupotrebi državnih stanova, povoljnih kredita i otpisa dugova u korist pojedinih sudija i tužilaca.

„Da li smatrate da su bivše vlade, koristeći državne stanove, kredite i otpise dugova kao instrument privilegovanja odabranih sudija i tužilaca, uspostavile sistem političke zavisnosti kojim se moglo uticati na sudske presude, pokretanje i nepokretanje krivičnih postupaka i sadržinu optužnica“, pita Bogdanović.

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević zatražiće od Spajića da se izjasni o izjavi evropske komesarke za proširenje Marte Kos, za koju tvrdi da je crnogorske građane uporedila sa ovcama, a Crnu Goru sa stadom.

Nezavisna poslanica Maja Vučelić pitaće kada Vlada namjerava da formira strateško koordinaciono tijelo koje bi upravljalo procesom uspostavljanja nacionalne kontrole letenja, sa ciljem da sistem bude uspostavljen do 2030. ili 2031. godine.

Od Spajića će tražiti i da objasni kako će taj proces biti usklađen sa modernizacijom crnogorskih aerodroma, razvojem nacionalne avio-kompanije ToMontenegro i unapređenjem ukupnog vazduhoplovnog sektora.

Predsjednik Kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša pažnju će usmjeriti na inflaciju i Vladine mjere za suzbijanje rasta cijena, piše CdM.

Mugoša će tražiti komentar na podatke prema kojima je godišnja inflacija u Crnoj Gori u septembru bila viša nego u 90 odsto država Evropske unije, kao i u većini zemalja regiona.

Ukazaće i na to da je septembarska godišnja stopa inflacije bila najviša od aprila 2024. godine, te pitati koje je konkretne korake Vlada tokom ove godine preduzela kako bi usporila rast cijena i zaštitila životni standard građana.

Potpredsjednik Skupštine iz Bošnjačke stranke Mirsad Nurković zatražiće informacije o realizaciji projekta ski-centra Hajla–Štedim.

Njegova pitanja odnosiće se na rokove za završetak postupka javne nabavke i potpisivanje ugovora za izgradnju bazne stanice, kao i na očekivanu dinamiku početka, izvođenja i završetka radova.

Nurković će, takođe, tražiti odgovor na pitanje kako i u kojem roku Vlada planira da obezbijedi preostali novac do ukupno 40 miliona eura predviđenih kapitalnim budžetom, kako bi kompleks bio završen i osposobljen za komercijalno poslovanje.

Šef Kluba poslanika Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative (DUA–HGI) Adrijan Vuksanović pitaće Spajića kako ocjenjuje trenutnu fazu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, sa posebnim osvrtom na odnose sa Hrvatskom.

Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni interesovaće se za napredak dva značajna infrastrukturna projekta u Ulcinju – izgradnju mosta na Bojani i izgradnju luke Liman.