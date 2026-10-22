Kao premijer i prethodno ministar finansija, Milojko Spajić zadužio je državu skoro četiri milijarde eura, pokazuju podaci iz završnih računa budžeta za prethodnih šest godina.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

I pored velikog zaduživanja, ukupan javni dug je pao u odnosu na bruto-domaći proizvod, jer je BDP snažno rastao zbog velikog rasta potrošnje građana, navode Vijesti.

Svaki put zaduživanje je pravdano vraćanjem starih dugova iz doba DPS-a i potrebom finansiranja kapitalnih projekata.

I dok će naredne godine na naplatu stići i prva zaduženja koja je uzeo sam Spajić, postavlja se pitanje - šta smo kao država dobili od ovih silnih milijardi, osim vraćanja dugova i najave velikih projekata koji su i dalje na čekanju, pišu Vijesti.