Premijer Milojko Spajić čestitao je Studentskoj listi pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji, i kazao da vjeruje da je pred Crnom Gorom i Srbijom novo poglavlje.

Izvor: Vlada Crne Gore/Bojan Gnjidić

Prema njegovim riječima, današnji dan u Srbiji slikovit je podsjetnik da su volja građana i njihovo pravo da slobodno odlučuju o svojoj budućnosti temelj svake demokratske promjene.

“Čestitam predstavnicima Studentske liste i čvrsto vjerujem da je pred Crnom Gorom i Srbijom novo poglavlje, zasnovano na uvažavanju i otvorenom dijalogu, bez nepotrebnog podizanja tenzija”, naglasio je Spajić.

Zaključio je da građani obje države zaslužuju odnose koji će se mjeriti konkretnim rezultatima saradnje, a ne dubinom diplomatskih nesporazuma.