Kako su naveli, Ministarstvo je premijeru uputilo zahtjev da predloži osobu koja će privremeno preuzeti tu funkciju.

Izvor: MONDO

Ministarstvo javne uprave (MJU) još nije dobilo predlog premijera Milojka Spajića (Pokret Evropa sad) za imenovanje povjerenika koji bi privremeno obavljao funkciju predsjednika Opštine Mojkovac. Nakon što premijer predloži kandidata, Ministarstvo će pripremiti predlog odluke o njegovom imenovanju.

Televizija Vijesti objavila je 12. oktobra da je MJU od Vlade zatražio imenovanje povjerenika za Mojkovac, nakon što je dosadašnjem predsjedniku opštine Vesku Deliću (Nova srpska demokratija) mandat prestao po sili zakona zbog pravosnažne presude kojom je osuđen na uslovnu kaznu zatvora za zloupotrebu službenog položaja.

Iz Ministarstva, kojim rukovodi Maraš Dukaj (Albanski forum), juče su za „Vijesti“ objasnili da su ispunjeni zakonski uslovi za imenovanje povjerenika, jer Skupština opštine (SO) Mojkovac nije izabrala novog predsjednika u roku od 30 dana od prestanka mandata prethodnom.

„Skupština opštine (SO) Mojkovac nije izabrala predsjednika opštine u roku od 30 dana od dana prestanka mandata prethodnom, usljed činjenice da je prethodnom prestao mandat po sili zakona. U tom smislu, stekli su se uslovi da Vlada imenuje povjerenika koji će vršiti poslove predsjednika opštine do njegovog izbora u skladu sa Zakonom (o lokalnoj samoupravi)“, saopštili su iz MJU.

Kako su naveli, Ministarstvo je premijeru uputilo zahtjev da predloži osobu koja će privremeno preuzeti tu funkciju.

„Nakon što dobijemo odgovor, MJU će bez odgađanja pripremiti predlog odluke o imenovanju povjerenika u Opštini Mojkovac“, poručili su iz tog resora, odgovarajući na pitanje kada bi Mojkovac mogao dobiti povjerenika.

Iz Vlade juče nijesu odgovorili „Vijestima“ kada bi Spajić mogao dostaviti predlog.

Predsjednik SO Mojkovac Marko Janketić (Demokrate) kazao je da će lokalni parlament, dok se čeka odluka Vlade, postupati odgovorno i u granicama zakonom utvrđenih nadležnosti.

Govoreći o funkcionisanju lokalne vlasti u aktuelnim okolnostima, Janketić nije neposredno odgovorio na pitanje, već je podsjetio da je sjednica SO, započeta u septembru, obuhvatala i pitanje konstatovanja prestanka Delićevog mandata.

„Mi ćemo sigurno tu sjednicu završiti u zakonskom roku i postupiti u skladu sa zakonom - kako u ovom, tako i u svakom drugom slučaju“, kazao je Janketić.

Sjednica SO Mojkovac počela je 14. septembra, ali do njenog nastavka nije došlo zbog nedostatka kvoruma. Odbornici vladajuće većine, koju predvodi Delićeva Nova srpska demokratija (NSD), nijesu se pojavili u skupštinskoj sali.

Rok za završetak sjednice ističe 14. decembra, odnosno tri mjeseca od njenog otvaranja.

Na pitanje da li Delić i dalje potpisuje odluke i kako se u praksi odvija rad lokalnog parlamenta, Janketić je odgovorio da ne želi iznositi tvrdnje bez uvida u cjelokupnu dokumentaciju koja se odnosi na odluke i druge akte.

Imenovanje povjerenika ne podrazumijeva uvođenje prinudne uprave. Povjerenik bi privremeno obavljao poslove predsjednika opštine do izbora novog čelnika, dok prinudna uprava podrazumijeva imenovanje odbora povjerenika koji preuzima poslove skupštine opštine.

Delić je nedavno podnio ustavnu žalbu Ustavnom sudu Crne Gore, tražeći preispitivanje pravosnažnih presuda kojima je osuđen za zloupotrebu službenog položaja.

Apelacioni sud je krajem jula saopštio da je potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici, kojom je Delić proglašen krivim za produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Osuđen je zbog toga što je 2022. godine imenovao načelnike Komunalne policije i Službe zaštite i spasavanja u Mojkovcu bez prethodno raspisanog konkursa, iako je znao da ne ispunjavaju zakonske uslove za te funkcije.

MJU je u avgustu ocijenio da je Deliću mandat prestao po sili zakona stupanjem na pravosnažnost uslovne osude. Zbog toga je Skupštini opštine preporučio da u što kraćem roku i formalno konstatuje prestanak njegovog mandata.

U preporukama nakon sprovedenog upravnog nadzora, Ministarstvo je navelo da SO Mojkovac treba da pribavi presudu, utvrdi datum njene pravosnažnosti i donese akt kojim se konstatuje prestanak mandata. Takođe je preporučeno da se obezbijedi privremeno obavljanje funkcije predsjednika opštine od strane potpredsjednika kojeg odredi SO, kao i izbor novog predsjednika najkasnije u roku od 30 dana od pravosnažnosti presude. Presuda je pravosnažna od 12. juna.

Članom 65 Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da predsjedniku opštine mandat prestaje po sili zakona, između ostalog, kada bude pravosnažno osuđen za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje funkcije.

U nalazu upravnog nadzora, objavljenom 22. avgusta, MJU je obrazložio da pravosnažna osuda može biti osnov za prestanak mandata iako Deliću nije izrečena bezuslovna kazna zatvora.

„Stoga se radi o krivičnom djelu koje je neposredno povezano s vršenjem funkcije predsjednika opštine i koje, zbog svoje prirode, može predstavljati osnov za zaključak da je nosilac funkcije postao nedostojan njenog daljeg obavljanja“, navedeno je u nalazu koji su objavile „Vijesti“.

Delić je nakon presude izjavio da mu je savjest čista, dok je dokument MJU ocijenio kao pravno neutemeljen i politički motivisan, uz tvrdnju da Ministarstvo pokušava da preuzme nadležnosti sudstva.

Njegov advokat Artan Kurti krajem avgusta odbacio je argumentaciju Ministarstva da krivično djelo za koje je Delić osuđen dovodi u pitanje njegov integritet. Kurti je tada naveo da Krivični zakonik predviđa da pravne posljedice osude ne mogu nastupiti kada je izrečena uslovna osuda, već samo u slučaju kazne zatvora.

Prema objavama Delića i Opštine Mojkovac na društvenim mrežama, on i dalje obavlja aktivnosti povezane sa funkcijom predsjednika opštine.

Delić je 16. oktobra potpisao ugovore o sufinansiranju programa rada za 2026. godinu sa predstavnicima dijela sportskih klubova kojima su odobrena sredstva. Za tu namjenu Opština je izdvojila ukupno 50.000 eura, koji su nakon javnog konkursa i vrednovanja prijava raspoređeni na 13 sportskih klubova sa teritorije Mojkovca.

Početkom oktobra, tačnije 3. oktobra, Delić je ugostio ministra urbanizma Slavena Radunovića (NSD), koji je boravio u radnoj posjeti toj opštini. Tokom posjete razgovarano je o projektu reinterpretacije srednjovjekovnog grada i tvrđave Brskovo iz XIII vijeka.

Kako je objavljeno na Delićevom Fejsbuk profilu, on je ocijenio da bi realizacija projekta mogla doprinijeti turističkoj valorizaciji kulturno-istorijskog nasljeđa, otvaranju novih radnih mjesta i razvoju Mojkovca i sjevera Crne Gore.

Delić je, u ime Opštine i njenih građana, zahvalio Radunoviću na posjeti i zalaganju da projekat Brskovo bude uvršten u kapitalni budžet.