Rad lokalnog parlamenta je u zastoju, dok Delić nastavlja da potpisuje službena dokumenta, iako mu je, prema stavu Ministarstva javne uprave, mandat prestao krajem jula.
Dok Vesko Delić pred Ustavnim sudom osporava pravosnažne presude kojima je osuđen za zloupotrebu službenog položaja, u Mojkovcu se i dalje čeka odluka Vlade o imenovanju povjerenika, prenose Vijesti.
Rad lokalnog parlamenta je u zastoju, dok Delić nastavlja da potpisuje službena dokumenta, iako mu je, prema stavu Ministarstva javne uprave, mandat prestao krajem jula.
Dodatnu pažnju privlači i inspekcijski zapisnik koji je Delić potpisao u svojstvu odgovornog lica. U njemu su otvorena pitanja u vezi sa trošenjem sredstava za reprezentaciju, kao i poštovanjem propisanih procedura javnih nabavki.