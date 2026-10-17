Rad lokalnog parlamenta je u zastoju, dok Delić nastavlja da potpisuje službena dokumenta, iako mu je, prema stavu Ministarstva javne uprave, mandat prestao krajem jula.

Izvor: MONDO

Dok Vesko Delić pred Ustavnim sudom osporava pravosnažne presude kojima je osuđen za zloupotrebu službenog položaja, u Mojkovcu se i dalje čeka odluka Vlade o imenovanju povjerenika, prenose Vijesti.

Rad lokalnog parlamenta je u zastoju, dok Delić nastavlja da potpisuje službena dokumenta, iako mu je, prema stavu Ministarstva javne uprave, mandat prestao krajem jula.

Dodatnu pažnju privlači i inspekcijski zapisnik koji je Delić potpisao u svojstvu odgovornog lica. U njemu su otvorena pitanja u vezi sa trošenjem sredstava za reprezentaciju, kao i poštovanjem propisanih procedura javnih nabavki.