Početak posebne sjednice zakazan je za 11 sati.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Premijer Milojko Spajić odgovaraće na poslanička pitanja u četvrtak, 29. oktobra, na posebnoj sjednici Skupštine Crne Gore posvećenoj premijerskom satu, prenosi CdM.

Sjednicu je večeras zakazao predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

Šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić juče je pozvao Mandića i Spajića da bez odlaganja dogovore i objave termine održavanja premijerskog sata.

Iz Skupštine su podsjetili da je rok za dostavljanje pitanja premijeru najkasnije 72 sata prije održavanja sjednice.

Početak posebne sjednice zakazan je za 11 sati.