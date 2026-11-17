Od 2018. do novembra 2026. godine za reprezentaciju Glavnog grada izdvojeno je više od 105 hiljada eura.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Gradonačelnici Podgorice su od 2018. do sada u 2026. godini na ime reprezentacija potrošili ukupno 105.332 eura. Najviše novca potrošeno tokom mandata Ivana Vukovića – 82.673 euro, odnosno godišnje u prosjeku 17.715,64 eura, ili 1.476,30 eura mjesečno. Olivera Injac potrošila je nešto više od 14 i po hiljada, odnosno oko 690 eura mjesečno. U dosadašnjem mandatu Saše Mujovića, Glavni grad je na ime reprezentacije potrošio osam hiljada eura, odnosno u prosjeku 350 eura mjesečno, prenosi "RTV Podgorica".

Potpredsjednik sada opozicione Demokratske partije socijalista Ivan Vuković funkciju gradonačelnika obavljao je od 31. jula 2018. do 13. aprila 2023. godine, odnosno četiri godine i nešto više od osam mjeseci. Za to vrijeme, za reprezentaciju potrošeno je ukupno 82.673 eura. 12 hiljada plaćeno je biznis karticom, dok je preko službe gradonačelnika evidentirano preko 70 hiljada eura. Dodatnih 484 Vuković je potrošio u inostranstvu. Najčešće su plaćane ugostiteljske usluge, a najveći pojedinačni račun iznosio je 2.189 eura i 80 centi. Plaćen je u maju 2021. na imanju Knjaz.

Vukovićeva nasljednica, funkcionerka vladajućeg Pokreta Evropa sad Olivera Injac, koja je na čelu Podgorice bila od 13. aprila 2023. do 28. decembra 2024. godine, na troškove reprezentacije dala je 14 hiljada 636 eura. Biznis karticom platila je 3.686 eura, dok je služba gradonačelnice evidentirala 10 hiljada 950 eura. Najveći pojedinačni račun iznosio je 4.200 eura, za ugostiteljske usluge, u aprilu 2024. godine, a plaćen je preko službe gradonačelnice.Od 28. decembra 2024. godine, na čelu Podgorice je nosilac liste PES-a i Demokrata na izborima iste godine – Saša Mujović. Za reprezentaciju je od njegovog dolaska na čelo grada potrošeno 8.022 eura. U 2025. godini na reprezentaciju je potrošeno 4.447 eura od kojih je 2.000 eura isplaćeno za organizaciju iftara, a za 11 mjeseci tekuće 3,575 eura od čega je najveći pojedinačni trošak zabilježen 13. marta ove godine, kada je takođe za iftar plaćeno 2.407 eura.

Ostali trškovi tokom 2025. godine odnosili su se na gradske službe i zamjenike gradonačelnika, a u 2026. u trošak od preko 3.500 eura ušao je račun od 193 eura na ime reprezentacija za potrebe zamjenika gradonačelnika Borisa Spalevića, 974 eura za potrebe Službe glavnog gradskog arhitekte, kao i Sekretarijata za saobraćaj.

Na ime gradonačelnika Mujović u 2025. i 2026. godini nema evidentiranih troškova lične reprezentacije, kao ni korištenja biznis kartice.