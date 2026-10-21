"Trt Milojko, što bi rek'o naš narod..."

Izvor: YouTube/Printscreen/Predsjednik Crne Gore

Bivši predsjednik Crne Gore i počasni predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović kritikovao je premijera Milojka Spajića zbog njegovih stavova o ustavnim promjenama i evropskim integracijama, poručujući da je nakon glasanja u Skupštini prije dvije noći pokazao politički diletantizam.

"Trt Milojko, što bi rek'o naš narod...", napisao je Đukanović na društvenoj mreži Iks.

On je ocijenio da se na glasanju o ustavnim promjenama nije odlučivalo samo o izmjenama najvišeg pravnog akta, već i o dostojanstvu Crne Gore.

Đukanović je povukao paralelu sa nedavnim glasanjem o inicijativi za smjenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, navodeći da se i tada odlučivalo o odnosu prema ratnim zločinima i njihovom relativizovanju.

"I na jednom i na drugom glasanju jasnije od bilo čega drugog se ukazao politički diletantizam premijera i politička ništavnost partije na čijem je čelu", ocijenio je Đukanović.

Prema njegovim riječima, DPS smatra da se i najvažniji državno-politički ciljevi moraju ostvarivati bez ugrožavanja nacionalnog samopoštovanja, prenose Vijesti.

Đukanović je istakao da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj Crne Gore, ali je ocijenio da taj cilj ne opravdava pristajanje na, kako je naveo, kolonijalni odnos prema našoj državi s bilo koje adrese, pa ni iz EU.

"Velika je samoobmana da je za Crnu Goru najvažnije da se samo 'proturi' kroz još uvijek otvoreni prozor EU pod izgovorom 'ko zna šta će biti sjutra'", napisao je on.

Kritikovao je pristup prema kojem je, kako smatra, najvažnije ispuniti zahtjeve evropske birokratije, bez obzira na posljedice po Ustav, demokratiju, odnose sa susjedima i funkcionisanje institucija.

"To nije evropejstvo, to se zove inferiornost, snishodljivost, nepoštovanje državnog i nacionalnog dostojanstva", poručio je Đukanović.

Đukanović je kritikovao i Spajićeve izjave o navodnoj antievropskoj povezanosti DPS-a sa ruskom partijom Jedinstvena Rusija.

Ocijenio je da je premijeru neko zlonamjerno plasirao takve tvrdnje, koje je u Skupštini demantovao šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić čitanjem sadržaja sporazuma o međupartijskoj saradnji.

"Nesrećni premijer još nije shvatio da je navučen na tanak led pa pokušava da dokaže nedokazivo: da je DPS, antievropska partija, biće da je proruska", napisao je Đukanović.

On je dodao da bi Spajić mogao da pročita memoare bivšeg generalnog sekretara NATO-a Džordža Robertsona, u kojima se tvrdi da se 2011. godine razgovaralo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o mogućem pristupanju Rusije Alijansi.

Bivši predsjednik Crne Gore kritikovao je i najavljeni ekonomski program Vlade, poznat kao "Euro model", ocjenjujući da premijer nema valjane odgovore na primjedbe koje se odnose na njegove posljedice, pišu Vijesti.

Đukanović je ocijenio da bi taj program, ukoliko bude usvojen, mogao da dovede do odlaska investitora i građana iz Crne Gore.

"Takvo bulažnjenje samo potvrđuje da on nema iole valjane odgovore na kritike koje se tiču stručnih i socijalno-politički iznimno osjetljivih tema, nametnutih njegovim neodrživim Euro modelom, koji će, ako bi bio usvojen, izvjesno i njega otjerati iz zemlje“", naveo je Đukanović.

Dodao je da bi takav scenario, prema njegovoj ocjeni, prethodno mogao da otjera investitore i sve koji budu imali alternativu.