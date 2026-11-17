Čedomir Jovanović i Aca Kos su se obratili medijima pred koncert Slavka Banjca

Izvor: Kurir

Čedomir Čeda Jovanović i Aca Kos pojavili su se večeras na koncertu Slavka Banjca. Oni su govorili o aktuelnim temama, politici, ali i neprijatnosti koju su nedavno doživjeli.

Čeda je na početku rekao da mu je zadovoljstvo što je imao prilike da prisustvuje ovom koncertu.

"Slavko je jedan od prvih LDP-ovaca. Zadovoljstvo mi je što sam ovdje, da ga na ovaj način podržim".

On se dotakao i incidenta od prije nekoliko večeri kada im je nepoznati muškarac lupao na vrata.

"Ne znam ko je kucao, nisam tad bio u stanu, očekujem da to riješi ko treba da riješi. Ja sam došao tek nakon što se desilo. Čulo se svašta te večeri".

Šta se desilo ispred stana?

13. novembra došlo je do incidenta u stambenoj zgradi u kojoj žive, kada je nepoznata osoba maskirana u dostavljača pice pokušala da uđe u njihov stan.

Izvor: Kurir

Aca Kos je rekao da je čim je otvorio vrata dostavljač bacio kutiju od pice, nakon čega nje nasilno pokušao da uđe u stan.

(Blic, MONDO)