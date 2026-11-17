Prvi osnovni sud odredio pritvor Marku Kričku nakon što je to uradio Viši sud.

Izvor: Insajder TV /printscreen

Sudija za prethodni postupak Prvog osnovnog suda u Beogradu danas je donio rješenje kojim je prema okrivljenom Marku Kričku odredio pritvor, koji mu po tom rješenju može trajati najduže 30 dana. Njemu se na teret stavlja izvršenje krivičnog djela Zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu.

"U nastavku istrage ovog tužilaštva koja se sprovodi u odnosu na M. K. (1983) i dr. zbog krivičnog djela Zlostavljanje i mučenje iz člana 137 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika, obaveštavamo javnost da je dana 17. novembra 2026. godine, javni tužilac saslušao osumnjičenog M.K. (1983), za kog se osnovano sumnja da je u saizvršilaštvu sa još devetoricom osumnjičenih (koji su 05. novembra 2026. godine saslušani), dana 14./15.08.2025. godine, u periodu od 22.30 časova do 01.00 čas, u Beogradu, u garaži Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u svojstvu službenog lica u vršenju službe pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, Jedinice za zaštitu određenih ličnosti i objekata, primjenom sile i prijetnje, nanio oštećenima N.S.,S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P., i B.D. veliku bol i teške patnje, sa ciljem da od njih dobije obavještenje i da se isti zastraše i nezakonito kazne. Nakon saslušanja, na osnovu člana 211 stav 1 tačka 2 i tačka 4 Zakonika o krivičnom postupku Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnet je predlog za određivanje pritvora s obzirom da prema stavu tužilaštva, postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni, ukoliko bi se našao na slobodi, ometao postupak uticajem na svjedoke oštećene, druge svjedoke događaja, kao i prikrivače, te da će ometati nesmetano vođenje krivičnog postupka, uništavanjem, sakrivanjem, izmjenom i falsifikovanjem dokaza i tragova krivičnog djela i kako je osumnjičenom stvaljeno na teret krivično djelo sa elemntima nasilja, tužilaštvo smatra da su način izvršenja istog i težina posledice doveli do uznemirenja javnosti od dana događaja, pa sve do danas, te navedene okolnosti mogu ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, pa je određivanje pritovra predloženo i na osnovu tačke 4 pomenutog člana zakona. Tužilaštvo daljem toku istrage javni tužilac će preduzimati radnje ispitivanja svedoka oštećenih N.S.,S.Z., D.C., Đ.M., R.N., Đ.K., N.M., M.M., I.P., i B.D.", navodi se u saopštenju Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu.

Da podsjetimo, Marku Kričku je prethodno pritvor odredio i Viši sud u Beogradu. Sada mu je pritvor odredio i Prvi osnovni sud u Beogradu.