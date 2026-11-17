Tri državljana Albanije su uhapšena zbog krađe na Žabljaku.

Izvor: Profimedia

Službenici policije uhapsili su trojicu albanskih državljana zbog sumnje da su na Žabljaku ukrali veću količinu alata, uređaja i drugih predmeta, koje su namjeravali da prodaju u Albaniji, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su dvojica građana Žabljaka u ponedjeljak policiji prijavili da su im ukradeni različiti predmeti.

"Jednoj osobi ukradena je garderoba, dok je drugoj ukradena veća količina alata i uređaja namijenjenih za izvođenje građevinskih radova, među kojima su dvije motorne testere, agregat za struju, aparat za varenje, više drugih alata i uređaja, dva mobilna telefona, jakna i dva ručna sata", kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su dva državljanina Albanije, V.N. (47) i S.B. (54), uhapšeni na Žabljaku, dok je P.A. (38) lociran i uhapšen na graničnom prelazu Sukobin – Murićani, prilikom pokušaja izlaska iz Crne Gore.

"Pregledom vozila kojim je upravljao P.A. pronađeni su predmeti za koje se sumnja da potiču iz prijavljenih krađa, a koji su oduzeti", navodi se u saopštenju.

Kako su kazali iz policije, P.A. je tokom saslušanja rekao da je djelo počinio u dogovoru sa V.N. i S.B., sa kojima je prethodno radio, i sa namjerom da ukradene predmete prodaju u Albaniji.

Iz Uprave policije su kazali da je o događaju upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, koji je naložio da se P.A., V.N. i S.B., uz krivičnu prijavu, privedu nadležnom državnom tužiocu.