Neovlašćenim transakcijama putem bankomata pričinjena je šteta veća od dva miliona eura.

Izvor: Uprava policije

U koordinisanoj akciji policije i tužilaštva u više crnogorskih gradova rasvijetljen je veći broj slučajeva računarskih prevara i zloupotrebe platnih kartica na štetu jedne banke.

Pet osoba je uhapšeno, dok je dosadašnjom istragom utvrđeno da je neovlašćenim transakcijama putem bankomata pričinjena šteta veća od dva miliona eura.

Kako navode, u koordinisanim aktivnostima Uprave policije i Državnog tužilaštva podgorička, plavska, rožajska, beranska, kolašinska, barska i budvanska policija, uz podršku Sektora za finansijsko-obavještajne poslove, rasvijetljeno je više slučajeva zloupotrebe platnih kartica i računarskih prevara na štetu jedne banke, dok je pet osoba uhapšeno.

Dodaju da, prema dosadašnjim rezultatima policijsko-tužilačkih aktivnosti, koje su preduzete postupajući po prijavama banke i nakon sprovedenih analiza i provjera, utvrđeno je da je izvršen veći broj neovlašćenih transakcija putem bankomata, čime je banci pričinjena šteta u iznosu većem od dva miliona eura.

Podgorica:

Zbog sumnje da su počinili krivično djelo računarska prevara, policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica identifikovali su i, po nalogu nadležnog državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici,uhapsili dvije osobe – N. M. i N. L.

“Sumnja se da su ove osobe izvršile blizu 2.000 neovlašćenih transakcija putem bankomata jedne banke, kojom prilikom su podigla novac u iznosu od blizu milion eura”, naznačeno je u saopštenju.

Plav:

Policija je u Plavu identifikovala tri osobe – H. C. i dvije osobe sa inicijalima S. C., koja su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, lišena slobode zbog sumnje da su izvršila krivično djelo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

Dodaju da, protiv osumnjičenih H. C. i S. C. policijski službenici odjeljenja bezbjednosti Rožaje, Berane i Kolašin, u saradnji sa nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u ovim gradovima, podnijeli su krivične prijave, posebne izvještaje i dopune ranije podnijetih prijava, zbog sumnje da su izvršili navedena krivična djela na štetu iste banke, na teritoriji ovih opština.

Kako poručuju, sumnja se da su pomenuta lica izvršila na stotine neovlašćenih transakcija na različitim bankomatima pomenute banke, putem kojih su podigla gotovinu u ukupnom iznosu od blizu 380.000 eura.

Bar i Budva:

Navode i da, Barska policija i budvanska policija je, postupajući po prijavama i nakon sprovedenih policijskih mjera i radnji u saradnji sa Odjeljenjem bezbjednosti Plav, podnijela, po nalogu tužioca, krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu protiv S. C. i još jedne, za sada nepoznate osobe, zbog sumnje da je na teritoriji opština Budva i Bar izvršili više neovlašćenih transakcija putem bankomata, kojom prilikom su podigli blizu 15.000 eura.

Herceg Novi:

“Novljanska policija je, postupajući po prijavi banke, identifikovala još jednu osobu za koju je utvrđeno da je sa bankomata ove banke u Herceg Novom neovlašćeno podiglo novac u ukupnom iznosu od oko 800.000 eura”, stoji u saopštenju.

Dodaju da, o preduzetim policijskim mjerama i radnjama upoznat je državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Herceg Novom, koji će se naknadno izjasniti o postojanju elemenata krivičnog djela.

Kako ističu, tokom policijskih aktivnosti od osumnjičenih osoba oduzeto je više platnih kartica, dok je pretresima stanova koje koriste pronađena i oduzeta određena količina novca u eurima i američkim dolarima, koji će biti predmet daljih vještačenja.

“Uprava policije će, u saradnji i koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvima, nastaviti sa preduzimanjem mjera i radnji u cilju potpunog rasvjetljavanja svih okolnosti ovih događaja, identifikacije i procesuiranja lica koja su učestvovala u nezakonitim aktivnostima, kao i utvrđivanja ukupnog obima protivpravno stečene imovinske koristi i pričinjene finansijske štete”, zaključuje se u saopštenju.