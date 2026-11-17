Snežana Armenko i britanska ambasadorka Neris Džouns razgovarale su o radu Ustavnog suda, unapređenju transparentnosti i izazovima, među kojima su nedostatak zaposlenih i potreba za novim zakonom.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Predsjednica Ustavnog suda Crne Gore Snežana Armenko sastala se sa britanskom ambasadorkom u Crnoj Gori Neris Džouns.

“Armenko je upoznala Džouns sa rezultatima rada Suda, ističući da je, uz efikasno rješavanje predmeta, poseban fokus usmjeren na očuvanje i unapređenje kvaliteta sudskih odluka, kako bi one zadovoljile najviše standarde zaštite ljudskih prava i sloboda, uključujući i standarde Evropskog suda za ljudska prava u slučaju njihovog eventualnog preispitivanja”, stoji u saopštenju Ustavnog suda.

Kako navode, razgovarano je i o unapređenju transparentnosti rada Ustavnog suda i mogućim modelima za dalje jačanje otvorenosti institucije prema javnosti, uz istovremeno očuvanje integriteta i nezavisnosti Suda.

“Armenko je istakla da je Britanska ambasada godinama unazad pouzdan partner Ustavnog suda i važna podrška njegovom institucionalnom razvoju. Ona je, takođe, ukazala na izazove sa kojima se Sud suočava, posebno u pogledu infrastrukturnih kapaciteta, nedovoljnog broja zaposlenih u stručnoj službi i njihovog materijalnog položaja, kao i potrebe za donošenjem novog Zakona o Ustavnom sudu”, saopštili su iz Ustavnog suda.