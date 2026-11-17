Potpredsjednik Vlade Momo Koprivica podržao je peticiju kojom se traži da srpski jezik dobije ravnopravan status sa crnogorskim

Izvor: gov.me/B.Ćupić

Potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica kazao je da podržava inicijativu kojom se traži da se srpski jezik izjednači sa crnogorskim.

"Srpski jezik nije uvezen. To je jezik onih koji su svoji na svome u Crnoj Gori. Najzastupljeniji je maternji jezik. Sa dubokim je istorijskim i kulturnim korjenima u našoj državi. Utemeljen i u pravnoj tradiciji. Zato podržavam inicijativu za ravnopravnost srpskog jezika", napisao je Koprivica u objavi na Iksu.

Skupštini Crne Gore podnijeta je peticija kojom se traži da se srpski jezik, kao jezik kojim govori 43,18 odsto stanovnistva i najzastupljeniji jezik u zemlji, izjednači sa drugim po zastupljenosti jezikom - crnogorskim, kako u unutrašnjem pravnom poretku, tako i u kontekstu pristupanja Evropskoj uniji (EU).

Peticija, čiji je inicijator Dušan Krcunović, predata je Ustavnom odboru Skupštine Crne Gore, a potpisivanje je otvoreno do 15. januara. Parlament odlučuje da li neka tema ispunjava uslove za podnošenje u formi peticije, a sve koje dobiju 6.000 potpisa, nadležni skupštinski odbor trebalo bi da pretoči u formalnu inicijativu i podnese Vladi na mišljenje.

Koprivica je kazao da inicijativa dolazi od ustanova i organizacija iz oblasti kulture, što joj daje, po njemu, posebnu vrijednost i pečat.

"Bazične vrijednosti jesu i moraju biti iznad politike, naročito partijske. Jezička ravnopravnost je evropski standard i neodvojivi dio demokratskog društva. U simboličkoj ravni, inicijativa dolazi u vremenu kada se slave Njegoš i Njegošev dan, a on je štampao 'Srbski bukvar radi učenja mladeži crkovnomu i građanskomu čitanju', 1836. godine, i 'Srbsku gramatiku sastavljenu za crnogorsku mladež', 1838. godine. Dug prema tradiciji", zaključio je Koprivica.