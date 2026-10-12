Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da zemlje koje prednjače u procesu proširenja Evropske unije ostvaruju rezultate, dok je rekla da izmjena zakona o Specijalizovanim vijećima na Kosovu ide protiv osnovnih obaveza Kosova prema EU.

Izvor: MONDO/Milja Zenović

"Proširenje dobija na zamahu. Na vidiku su četiri međuvladine konferencije o pristupanju sa Crnom Gorom, Albanijom, Ukrajinom i Moldavijom. Zemlje koje prednjače u procesu proširenja ostvaruju rezultate, a isto činimo i mi", objavila je komesarka na Iksu, uoči sastanka ministara inostranih poslova EU, koji se održava u Luksemburgu.

Enlargement is on the move.Four accession conferences in sight with Montenegro, Albania, Ukraine and Moldova. Our frontrunners are delivering, and so are we.Progress must go hand in hand with strategic alignment and respect for the rule of law. Our security depends on both.My doorstep ahead of the Foreign Affairs Council: — Marta Kos (@MartaKosEU)October 12, 2026

Istakla je da napredak mora ići ruku pod ruku sa strateškim usklađivanjem i poštovanjem vladavine prava, te da bezbjednost EU zavisi od oba ta principa.

Marta Kos je kazala i da je rasprava o Međunarodnom krivičnom sudu pokazala koliko je važno očuvati poštovanje vladavine prava.

"Međunarodno pravo je od ključne važnosti za mir i bezbjednost. To je posebno važno na Zapadnom Balkanu, gdje smo, nakon smrti ratnog zločinca, mogli vidjeti da se nacionalističke tendencije ponovo bude", rekla je.

U prošlosti se, kako je kazala, vidjelo šta se može dogoditi ako one prevladaju.

"Željela bih da budem jasna i u vezi sa tim da izmjena zakona o Specijalizovanim vijećima na Kosovu ide protiv osnovnih obaveza Kosova prema EU. I to je neprihvatljivo. Mijenjanje pravila dok je sudski postupak u toku prkosi svim međunarodno utvrđenim standardima vladavine prava", poručila je Marta Kos.

"Moja poruka je vrlo jednostavna. Evropsko proširenje ide naprijed. Ali, ako kandidati idu unazad, oni nisu na dobrom putu i zaista neće moći da postanu članice EU", dodala je.

Istakla je da napredak mora ići ruku pod ruku sa strateškim usklađivanjem i poštovanjem vladavine prava, te da bezbjednost EU zavisi od oba ta principa.

Marta Kos je kazala i da je rasprava o Međunarodnom krivičnom sudu pokazala koliko je važno očuvati poštovanje vladavine prava.

"Međunarodno pravo je od ključne važnosti za mir i bezbjednost. To je posebno važno na Zapadnom Balkanu, gdje smo, nakon smrti ratnog zločinca, mogli vidjeti da se nacionalističke tendencije ponovo bude", rekla je.

U prošlosti se, kako je kazala, vidjelo šta se može dogoditi ako one prevladaju.

"Željela bih da budem jasna i u vezi sa tim da izmjena zakona o Specijalizovanim vijećima na Kosovu ide protiv osnovnih obaveza Kosova prema EU. I to je neprihvatljivo. Mijenjanje pravila dok je sudski postupak u toku prkosi svim međunarodno utvrđenim standardima vladavine prava", poručila je Marta Kos.

"Moja poruka je vrlo jednostavna. Evropsko proširenje ide naprijed. Ali, ako kandidati idu unazad, oni nisu na dobrom putu i zaista neće moći da postanu članice EU", dodala je.