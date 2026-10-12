Potpredsjednik Vlade Filip Ivanović najavio je da će Crna Gora danas, umjesto najavljena dva, zatvoriti tri poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji.
"Odlične vijesti za EU integraciju Crne Gore - umjesto najavljena dva, danas će se na Međuvladinoj konferenciji zatvoriti tri poglavlja! Za razliku od političkih aktera koji polovično glasaju evropske zakone, odbijaju da podrže neophodne ustavne izmjene i trude se da na svaki način uspore evropski put, Vlada svoj posao radi odgovorno i posvećeno", napisao je Ivanović na društvenoj mreži X.
Odlične vijesti za integraciju Crne Gore - umjesto najavljena dva, danas će se na Međuvladinoj konferenciji zatvoriti tri poglavlja!Za razliku od pojedinih političkih aktera koji polovično glasaju evropske zakone, odbijaju da podrže neophodne ustavne izmjene i trude se da na svaki način uspore evropski put, Vlada svoj posao radi odgovorno i posvećeno.Danas ćemo biti korak bliže do #28by28— Filip Ivanović (@fivanovicpg)October 12, 2026