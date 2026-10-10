Đeljošaj je naglasio da evropska budućnost Crne Gore mora biti iznad ličnih i političkih interesa, poručujući da nijedan pojedinac niti bilo koja funkcija ne mogu imati prednost u odnosu na članstvo države u Evropskoj uniji.

Izvor: Đorđe Cmiljanić/Vlada Crne Gore

Potpredsjednik Vlade i predsjednik Albanskog foruma Nik Đeljošaj apelovao je na sve političke aktere i poslanike da do 15. oktobra ispune preostale obaveze iz evropske agende, kako bi se omogućilo zatvaranje pregovaračkih poglavlja sa Evropskom unijom, prenose Vijesti.

On je istakao da postoje momenti kada interes države i njena budućnost moraju biti važniji od političkih razlika, ocjenjujući da se Crna Gora upravo sada nalazi pred takvim izazovom.

„Do tada ostavimo po strani političke nesuglasice i posvetimo se ovom zajedničkom cilju. Kao evropska partija, spremni smo da tome damo puni doprinos, uz razumijevanje naših podržavalaca, koji su uvijek bili uz evropske integracije i vrijednosti“, poručio je Đeljošaj.

Prema njegovim riječima, neophodno je da se evropski proces uspješno privede kraju, tako što bi aktuelna, 44. Vlada završila zatvaranje pregovaračkih poglavlja, dok bi nakon parlamentarnih izbora nova izvršna vlast, sa novim premijerom na čelu, potpisala Ugovor o pristupanju Evropskoj uniji.

Đeljošaj je naglasio da evropska budućnost Crne Gore mora biti iznad ličnih i političkih interesa, poručujući da nijedan pojedinac niti bilo koja funkcija ne mogu imati prednost u odnosu na članstvo države u Evropskoj uniji.