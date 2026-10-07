Posebno ga, kako ističe, zabrinjava to što se Fond za zdravstveno osiguranje već godinu dana nalazi u vršilac dužnosti statusu.

Izvor: Facebook

Nakon što je Upravni sud Crne Gore poništio odluku Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje o njegovoj smjeni, Vrhovni sud Crne Gore odbacio je žalbu Upravnog odbora FZO kao nedozvoljenu, saopštio je bivši direktor Fonda Vuk Kadić.

„Time je još jednom potvrđeno ono što od početka tvrdim – moja smjena sa mjesta direktora Fonda za zdravstveno osiguranje bila je nezakonita. Ovo više nije pitanje ličnog spora. Ovo je pitanje poštovanja zakona i funkcionisanja institucija. Kada sud poništi odluku jednog organa, a taj organ i dalje pokušava da osporava posljedice sopstvenog nezakonitog postupanja, onda problem više nije samo u jednoj odluci. Problem je u sistemu koji je spreman da politički interes stavi iznad zakona“, naveo je Kadić na Facebooku, uz objavu presude.

Posebno ga, kako ističe, zabrinjava to što se Fond za zdravstveno osiguranje već godinu dana nalazi u vršilac dužnosti statusu.

„Ako su presude Upravnog i Vrhovnog suda jasne, postavlja se jednostavno pitanje: ko je političkim centrima dao pravo da odlučuju mimo zakona i mimo sudskih odluka? Očigledno je da slučajni ministar zdravlja smatra da politička volja može biti iznad institucija i zakona. Posljedice takvog odnosa danas ne trpi pojedinac, njih trpe građani i kompletan javni zdravstveni sistem“, naveo je Kadić.

Prema njegovim riječima, Fond je od institucije koja je trebalo da predstavlja jednu od ključnih karika zdravstvenog sistema doveden u stanje dugotrajne vršilačke uprave, nesigurnosti i institucionalnog slabljenja.

„I sada je već teško govoriti o pojedinačnim propustima. Imamo sistemsko urušavanje javnog zdravstva, koje još uvijek održavaju znanje, profesionalnost i entuzijazam pojedinaca“, istakao je Kadić.

On očekuje da će se Upravni sud u narednim mjesecima izjasniti i o postupanju Državne disciplinske komisije, koja mu je izrekla mjeru prestanka radnog odnosa, takođe, kako tvrdi, protivno zakonu.

„Odluke Upravnog odbora FZO i Državne disciplinske komisije u mom slučaju nijesu bile izraz odgovornog institucionalnog postupanja. Sve više je jasno da su bile dio političkog pritiska na čovjeka kojeg nijesu mogli kontrolisati niti ucijeniti“, naveo je Kadić.

Ističe da nije pristao na političku kontrolu.

„Nijesam pristao na ucjene. I nijesam pristao da instituciju koju sam vodio stavim u službu bilo koje partije. Zato je ova borba mnogo veća od mog ličnog slučaja. Ona je borba za princip da zakon mora važiti jednako za sve, da institucije moraju biti nezavisne od političkih naloga i da niko ne smije biti iznad zakona. Pravda može biti spora, ali nije nedostižna. Ovo nije kraj. Ovo je početak borbe za odgovornost, zakonitost i ozdravljenje zdravstvenog sistema“, zaključio je Kadić.