Novo mišljenje Upravne inspekcije u suprotnosti je sa prošlogodišnjim, kada je, odlučujući o dodatnom radu Kadića, zaključeno da je u skladu sa zakonom i da nema osnova za preduzimanje radnji i mjera iz njihove nadležnosti.

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje pokrenuo je novi disciplinski postupak protiv već suspendovanog direktora Vuka Kadića, jer je, tvrde, suprotno propisima donijeta odluka kojom mu je omogućeno da dopunski radi kao radiolog u privatnoj klinici.

To je učinjeno nakon što im je dostavljen vanredni nalaz Upravne inspekcije koja je utvrdila da je Kadić postupao suprotno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima, kada je na pomoćnika prenio ovlašćenje da odlučuje o njegovom dopunskom radu, a što je bilo u nadležnosti Upravnog odbora (UO), prenose "Vijesti".

Novo mišljenje Upravne inspekcije u suprotnosti je sa prošlogodišnjim, kada je, odlučujući o dodatnom radu Kadića, zaključeno da je u skladu sa zakonom i da nema osnova za preduzimanje radnji i mjera iz njihove nadležnosti.

Informaciju o pokretanju novog disciplinskog postupka protiv suspendovanog direktora “Vijestima” je juče potvrdio predsjednik UO Fonda Marko Tomašević zbog, kako tvrdi, “spornog donošenja akata” kojima je direktoru omogućeno obavljanje poslova van radnog vremena u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ‘Moj lab’.

Kadić je juče rekao da do juče popodne nije zvanično obaviješten ni o nalazu upravne inspekcije, niti o eventualnoj odluci o pokretanju disciplinskog postupka, kao i da će se nakon upoznavanja sa svim činjenicama i dokumentacijom obratiti javnosti i preduzeti sve korake predviđene zakonom, radi zaštite svojih prava i utvrđivanja pune istine.

Upravna inspekcija se sada poziva na to da su Kadić i pomoćnici postupali suprotno članu 79 Zakona kada su mu potpisivali odobrenje za dopunski rad. Tim članom zakona predviđeno je da državni službenik, odnosno namještenik, može van radnog vremena, po prethodno dobijenom pisanom odobrenju starješine državnog organa, obavljati poslove ili pružati usluge fizičkom ili pravnom licu samo ako nad tim djelatnostima, odnosno radom, državni organ u kojem radi ne vrši nadzor ili ako takav rad nije zabranjen posebnim zakonom i ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno vršenje redovnih zadataka, odnosno ne šteti ugledu državnog organa.

Inspektori tvrde da su Kadić i pomoćnici prekršili tu odredbu, odlučujući o pitanju koje je u isključivoj nadležnosti UO.

“Posebno je značajno da je pomoćnik direktora, koji je donio predmetno odobrenje, organizaciono i hijerarhijski podređen direktoru Fonda, te svoju nadležnost za postupanje izvodi isključivo iz ovlašćenja koje mu je dao upravo direktor, kao korisnik tog prava. Na taj način, direktor je stvorio pravnu situaciju u kojoj je o ličnom interesu direktora, odlučivalo njemu podređeno lice, na osnovu ovlašćenja koje mu je sam dao”, stoji, pored ostalog, u dijelu inspekcijskog nadzora u koji “Vijesti” imaju uvid i naglašava da “takvo postupanje dovodi u pitanje poštovanje načela zakonitosti, stvarne nadležnosti, nepristrasnosti, zabrane sukoba interesa, kao i principa odgovornog i transparentnog vršenja javne funkcije...”

Godinu ranije, Upravna inspekcija je utvrdila da je njegov dodatni rad u skladu sa istim članom Zakona i da nema osnova za preduzimanje radnji i mjera iz njihove nadležnosti. U tom mišljenju, u koje su “Vijesti” takođe imale uvid, stoji i da je odredbom člana 135 istog zakona propisano da o pravima i obavezama državnog službenika, odnosno namještenika, odlučuje starješina državnog organa, odnosno lice koje vrši poslove visokorukovodnog kadra koje on ovlasti, ako tim zakonom nije drugačije propisano.

U tom mišljenju, inspekcija se poziva i na mišljenje Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), koja je utvrdila da Kadić može van radnog vremena, a po prethodno dobijenom pisanom odobrenju starješine organa, obavljati poslove u privatnoj medicinskoj praksi, ukoliko Fond ne vrši nadzor nad tom privatnom ustanovom, shodno članu 79 Zakona.

“Dalje se navodi da, imajući u vidu da je imenovani v. d. direktora Fonda, da u konkretnom prenese ovlašćenje za potpisivanje navedenog pisanog odobrenja na nekog od članova menadžmenta”, navedeno je u mišljenju ASK-a iz 2022.