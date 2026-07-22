Kako navode iz Fonda, odluka Upravnog odbora predstavlja završetak postupka koji je vođen pred nadležnim državnim organima, uz poštovanje svih procesnih prava učesnika

Izvor: Facebook

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) jednoglasno je razriješio Vuka Kadića sa funkcije direktora ove institucije, nakon što je Državna disciplinska komisija utvrdila njegovu odgovornost za težu povredu službene dužnosti i izrekla mu mjeru prestanka radnog odnosa, prenose Vijesti.

Iz FZO je saopšteno da će dužnost vršioca dužnosti direktora do izbora novog rukovodioca na konkursu nastaviti da obavlja Ružica Milutinović Đurišić.

Kako navode iz Fonda, odluka Upravnog odbora predstavlja završetak postupka koji je vođen pred nadležnim državnim organima, uz poštovanje svih procesnih prava učesnika.

"Ova odluka predstavlja epilog postupka koji je vođen pred nadležnim državnim organom, uz puno poštovanje prava na odbranu, izvođenje dokaza i izjašnjenje svih učesnika u postupku. Od samog početka insistirali smo isključivo na poštovanju zakona i zaštiti interesa Fonda, osiguranika i javnih sredstava. Nažalost, umjesto stručne i pravne rasprave o činjenicama koje su bile predmet postupka, javnost je mjesecima bila izložena pokušajima da se čitav slučaj predstavi kao politički progon, dok su članovi Upravnog odbora, a naročito predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora, bili izloženi kontinuiranim javnim prozivkama, optužbama i pokušajima lične diskreditacije", saopšteno je.

U saopštenju se ističe da su članovi Upravnog odbora bili izloženi različitim oblicima pritisaka, uključujući najave krivičnih prijava i sudskih postupaka zbog odluka koje su donosili u okviru svojih nadležnosti.

"Uprkos tome, Upravni odbor je ostao dosljedan svojoj obavezi da postupa isključivo u skladu sa zakonom i interesima građana Crne Gore. Posebno zabrinjava činjenica da su u javnosti više puta plasirane poruke koje su kod građana stvarale strah i nesigurnost u pogledu funkcionisanja zdravstvenog sistema, dostupnosti ljekova i liječenja, uključujući i najosjetljivije kategorije pacijenata. Smatramo da zdravstveni sistem i pacijenti nikada ne smiju biti sredstvo političkog pritiska niti instrument za vođenje ličnih ili institucionalnih sporova."

Iz FZO podsjećaju da je Kadić ranije javno izjavljivao da će prihvatiti odluku nadležnih institucija ukoliko se utvrdi njegova odgovornost, ali da je nakon odluke Državne disciplinske komisije uslijedila najava novih pravnih postupaka i nastavak javnih optužbi, pišu ijesti.

"Nakon što je Državna disciplinska komisija donijela odluku, umjesto prihvatanja institucionalnog epiloga postupka, ponovo svjedočimo najavama novih sporova i nastavku javnih optužbi na račun institucija i pojedinaca koji su postupali u okviru svojih nadležnosti. Građani imaju pravo da sami procijene dosljednost takvog postupanja. Takođe, zabrinjava nastavak javnog osporavanja rada institucija svaki put kada njihove odluke nijesu u skladu sa ličnim očekivanjima pojedinaca. U demokratskom društvu institucije moraju biti poštovane čak i onda kada se ne slažemo sa njihovim odlukama, a pravna sredstva postoje upravo radi njihove provjere pred nadležnim sudovima", navodi se u saopštenju.

Upravni odbor poručuje da će nastaviti da radi u interesu osiguranika i očuvanja stabilnosti zdravstvenog sistema.

"FZO nije privatna kompanija niti pripada bilo kojem pojedincu. To je institucija svih građana Crne Gore koja mora funkcionisati na principima zakonitosti, odgovornosti, transparentnosti i institucionalne kontrole. Upravni odbor će nastaviti da štiti interese osiguranika, stabilnost zdravstvenog sistema i zakonito upravljanje javnim sredstvima, bez obzira na političke ili medijske pritiske kojima je bio izložen u prethodnom periodu", piše u saopštenju Upravnog odbora FZO.