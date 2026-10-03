Početak sjednice zakazan je za 12 časova.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić zakazao je prvu sjednicu drugog redovnog, odnosno jesenjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore 28. saziva za petak, 9. oktobar.

Početak sjednice zakazan je za 12 časova, prenosi CdM.

Kako je saopšteno, dnevnim redom predviđene su ukupno 33 tačke.

Među pitanjima o kojima će poslanici raspravljati nalazi se i Predlog za promjenu Ustava, kao i tekst nacrta amandmana XXII na Ustav.

Osim ustavnih pitanja, poslanici će se izjašnjavati i o većem broju drugih zakonskih prijedloga.