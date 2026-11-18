Privremenom mjerom Lekiću je zabranjeno raspolaganje nekretninama koje su u njegovom vlasništvu, uz obavezu upisa zabrane u katastar nepokretnosti, u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Goran Šćepanović donio je rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja imovine advokata Damira Lekića, kojeg Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti za pranje novca, piše „Dan“.

Odluka je donesena 9. novembra, postupajući po predlogu SDT-a od 1. septembra ove godine, a 12. novembra objavljena je u „Službenom listu Crne Gore“.

Privremenom mjerom Lekiću je zabranjeno raspolaganje nekretninama koje su u njegovom vlasništvu, uz obavezu upisa zabrane u katastar nepokretnosti, u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Spisak obuhvata nekretnine na području Budve, Herceg Novog, Kolašina, Podgorice, Tivta, Ulcinja i Žabljaka.

Među privremeno blokiranom imovinom u Budvi nalaze se apartman površine 27 kvadratnih metara, na petom spratu apartmanskog objekta u Bečićima, kao i jednosoban stan od 30 kvadrata u stambenoj zgradi na području katastarske opštine Budva.

U Herceg Novom mjera se odnosi na ruševinu objekta površine 60 kvadrata u Radovanićima, kao i dvije parcele neplodnog zemljišta, površine 63 i četiri kvadratna metra.

U Kolašinu je obuhvaćen pašnjak, ali i pomoćni objekat, prizemna zgrada površine 21 kvadratni metar i dvorište od 1.159 kvadrata.

Na teritoriji Podgorice privremena zabrana raspolaganja odnosi se na pašnjak u katastarskoj opštini Tuzi, površine 1.000 kvadratnih metara, kao i više stambenih jedinica i objekata.

Među njima su dvosoban i jednosoban stan, te porodična stambena zgrada površine 57 kvadrata, koja obuhvata prizemlje sa podrumom ili suterenskim dijelom.

U okviru iste nepokretnosti evidentirani su i nestambeni prostor u podrumu, površine 21 kvadratni metar, kao i stambeni prostor u prizemlju od 48 kvadrata.

Privremena mjera obuhvata i Lekićevu imovinu u Tivtu, uključujući šumu i porodičnu stambenu zgradu u Radovićima. Objekat je evidentiran kao prizemna zgrada površine 80 kvadrata, sa stambenim prostorom od 75 kvadratnih metara.

Na spisku blokirane imovine nalazi se i šuma u katastarskoj opštini Kruče, na području Ulcinja, površine 562 kvadratna metra.

Na Žabljaku je obuhvaćena šuma druge klase, površine 385 kvadrata, u katastarskoj opštini Motički gaj I.

U rješenju Višeg suda navedeno je da će odluka biti dostavljena Upravi za nekretnine, odnosno područnim jedinicama u Budvi, Herceg Novom, Kolašinu, Podgorici, Tivtu, Ulcinju i Žabljaku, kako bi se u katastru evidentirala zabrana raspolaganja predmetnim nepokretnostima.

Protiv rješenja imalac imovine, njegov branilac ili punomoćnik imaju pravo da podnesu žalbu Krivičnom vijeću Višeg suda u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.

Uz žalbu, kako je navedeno u sudskom rješenju, imalac imovine dužan je da dostavi dokaze o porijeklu imovinske koristi na koju se odnosi privremena mjera obezbjeđenja.

Privremena zabrana raspolaganja može ostati na snazi najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi za koju se sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću.

Sud je precizirao i da će mjera biti ukinuta po službenoj dužnosti ukoliko optužnica ne stupi na pravnu snagu u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja o privremenom obezbjeđenju.

Kako je navedeno u odluci, eventualno izjavljivanje žalbe ne odlaže izvršenje privremene mjere.