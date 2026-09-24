Govoreći o pokušaju njegove smjene, Mandić je kazao da smatra da motiv nije bio unapređenje rada Skupštine, već politički obračun.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić ocijenio je da je treći pokušaj njegove smjene propao i poručio da će ga, kako je naveo, to dodatno učvrstiti u nastojanju da radi na pomirenju među zajednicama, prenosi CdM.

Mandić je kazao da je parlamentarna većina, koju je opisao kao koaliciju formiranu prije tri godine, pokazala stabilnost uprkos brojnim izazovima. Zahvalio je poslanicima koji su, kako je naveo, jasno pokazali da ne žele da učestvuju u raspravama o prošlosti Crne Gore.

Govoreći o pokušaju njegove smjene, Mandić je kazao da smatra da motiv nije bio unapređenje rada Skupštine, već politički obračun.

„Dragi građani Crne Gore,

Pokušaj da se ugasi politika pomirenja još jednom je propao.

Koalicija koju smo izgradili prije tri godine, uprkos brojnim iskušenjima, pokazala se otpornom i stabilnom. Zahvaljujem svim poslanicima koji su danas iznijeli jasan stav da ne žele da učestvuju u još jednoj raspravi o mračnoj prošlosti Crne Gore.

Nemojte se zavaravati. Oni koji su pokušali da me smijene sa funkcije nisu željeli mjesto predsjednika Skupštine zato što su htjeli da bolje služe građanima. Niti su ovo govorili zato što im je posebno stalo do morala. Oni su i ovu temu, kao i prilikom prethodna dva pokušaja, zloupotrijebili, izvrnuli, izokrenuli, kako bi laž postala istina, a istina bila izbrisana.

Ono čega se plaše i što pokušavaju da zaustave jeste sve veća integracija i napredak srpske zajednice u Crnoj Gori i sveobuhvatno pomirenje koje danas postižemo sa svim ostalim zajednicama. Njima ne odgovara mir. Oni žele da se Crna Gora vrati u vrijeme konstantnih tenzija. Oni žele da nas konstantno drže u rovovima.

Za razliku od diskriminacije i zapostavljanja koje su Srbi trpjeli dvadeset godina pod DPS-om i Milom Đukanovićem, posljednje tri godine bile su najbolje ne samo za srpski narod u Crnoj Gori, već za sve građane u Crnoj Gori. Od Nove godine, naši sugrađani će imati znatno veće plate i penzije, imaćemo nova, realna radna mjesta, kvalitet života se poboljšava i društvena kohezija se osnažuje.

Milo Đukanović, Danijel Živković i drugi na ovo gledaju kao na jeres i ništa ih ne čini ljubomornijim i ljućim nego činjenica da više nemaju apsolutnu vlast. Oni žele Crnu Goru samo za sebe – da kontrolišu i prisvoje njenu ekonomiju, trgovinu, carinu i da odlučuju ko će dobiti koji posao, koju funkciju, koji biznis i koji ugovor.

Zamislite šta bi se dogodilo kada bismo mi bili izbačeni, a DPS se vratio. Vrlo brzo bi pokušali da razgrade sve što smo izgradili i da nas vrate u one iste rovove u kojima su toliko godina pokušavali da nas drže. Opet bi organizovani kriminal carovao Crnom Gorom.

Ali, baš kao što prije šest godina nisu uspjeli da preuzmu kontrolu nad Crkvom, tako su i danas ponovo doživjeli potpuni neuspjeh, zloupotrebljavajući osjećanja jednog naroda, tada srpskog, sada bošnjačkog. A ovaj neuspjeli pokušaj samo će nas učiniti snažnijim i odlučnijim da radimo više na pomirenju i suživotu među svim zajednicama, jer mi gradimo evropsku Crnu Goru – zemlju slobodnih, srećnih i bogatih ljudi.

Neki su mi predložili da se danas radujem i proglasim pobjedu. Neću to učiniti. Pred nama je još mnogo posla. Trideset godina diskriminacije, podjela, netrpeljivosti i zapostavljanja ne mogu se lako preokrenuti. Proces oporavka zahtijeva vrijeme i trud. U posljednje tri godine počeli smo da ispravljamo stvari tako što smo dio vlasti i što imamo važno i uticajno mjesto za stolom za kojim se donose odluke.

A što se tiče glasanja, podsjetio bih sve da ćemo uskoro imati redovne izbore i na državnom i na lokalnom nivou, tako da će građani moći da ocijene svačiji učinak i svačiji rad.

Naša je obaveza da budemo u institucijama, da gradimo pomirenje, da gradimo evropsku budućnost i da nastavimo da poboljšavamo život Srba, ali i svih naših rođaka i komšija u Crnoj Gori. Na kraju krajeva, ovo je i naša država i u njoj smo ravnopravni partneri, baš kao i svaka druga zajednica. Srbi više nikada neće biti građani drugog reda.

Zaklinjem se da ću nastaviti ovim putem.

Neka Bog čuva našu Crnu Goru – zemlju slobodnih, srećnih i pomirenih ljudi!“