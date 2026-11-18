Beogradska policija uhapsila je muškarca (52) zbog sumnje da je danima držao zatočenu i brutalno zlostavljao djevojku (29) u stanu na Paliluli.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beogradska policija uhapsila je u utorak muškarca (52) zbog sumnje da je u svom stanu u beogradskoj opštini Palilula počinio nasilje nad dvadesetdevetogodišnjom djevojkom, koju je danima držao zatvorenu protiv njene volje, saznaje "Telegraf.rs".

Prema prvim, nezvaničnim informacijama iz istrage, drama iza zatvorenih vrata trajala je nekoliko dana. Osumnjičeni je djevojku navodno držao zaključanu u stanu i spriječavao je da pobjegne ili potraži pomoć, dok ju je za to vrijeme neprestano fizički zlostavljao i mučio.

Kako se sumnja, pedesetdvogodišnjak je žrtvi zadavao brojne udarce rukama i nogama, pretežno u predelu glave. U jednom trenutku, nasilje je dodatno eskaliralo kada je osumnjičeni, prema nezvaničnim navodima, uhvatio djevojku i njenom glavom udarao o zid stana.

Zahvaljujući brzoj reakciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, ova agonija je prekinuta. Policija je upala u stan na Paliluli, izbavila djevojku i stavila lisice na ruke osumnjičenom muškarcu.

Tužilaštvo preuzelo slučaj, slijedi saslušanje

Po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, koje je preuzelo vođenje istrage u ovom slučaju, osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje u trajanju do 48 sati.

On će u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biti priveden u tužilaštvo gdje će izneti svoju odbranu. Nakon saslušanja, tužilaštvo će doneti odluku o tome da li će sudiji za prethodni postupak predložiti određivanje pritvora do 30 dana, s obzirom na težinu okolnosti pod kojima je delo izvršeno, kao i opasnost od uticaja na svedoke ili ponavljanja krivičnog djela.

U nastavku istrage očekuje se i saslušanje oštećene devojke, kao i prikupljanje medicinske dokumentacije o stepenu povreda koje je zadobila tokom višednevnog zatočeništva, što će biti ključno za konačnu pravnu kvalifikaciju ovog slučaja.