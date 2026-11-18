Zbog nepostupanja Ministarstva, službenici je preporučeno da bez daljeg odlaganja sprovede odluke Državne komisije za žalbe i donese novu odluku u ponovljenom postupku.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) neopravdano odugovlačilo upravni postupak u slučaju policijske službenice koja je privremeno udaljena sa posla, iako su nadležni organi prethodno poništili odluke na kojima je ta mjera bila zasnovana, prenosi CdM.

Zbog nepostupanja Ministarstva, službenici je preporučeno da bez daljeg odlaganja sprovede odluke Državne komisije za žalbe i donese novu odluku u ponovljenom postupku.

U mišljenju Zaštitnika navodi se da je MUP povrijedio pravo podnositeljke pritužbe na pravnu zaštitu, jer nije blagovremeno postupio po odlukama Upravnog suda i Državne komisije za žalbe, čime je produžio trajanje postupka i pravnu neizvjesnost za policijsku službenicu.

Slučaj je počeo 9. maja 2025. godine, kada je Ministarstvo donijelo rješenje o njenom privremenom udaljenju sa rada do okončanja disciplinskog postupka.

Međutim, Upravni sud je 27. januara 2026. godine usvojio njenu tužbu i poništio rješenje Državne komisije za žalbe kojim je prethodno bila odbijena njena žalba.

Sud je ukazao da je za određivanje mjere privremenog udaljenja bilo neophodno utvrditi da bi prisustvo službenice na radnom mjestu moglo štetiti interesima ili ugledu Ministarstva i Uprave policije, odnosno ometati vođenje disciplinskog postupka.

Posebno je uzeta u obzir činjenica da je disciplinski tužilac odustao od odluke o pokretanju disciplinskog postupka, jer nije bilo dovoljno jasnih i relevantnih dokaza. Nakon toga ministar je obustavio disciplinski postupak, što je, prema ocjeni suda, dovelo u pitanje i opravdanost prethodno izrečene mjere udaljenja sa rada.

Postupajući po presudi Upravnog suda, Državna komisija za žalbe je 26. marta 2026. godine usvojila žalbu policijske službenice, poništila prvostepeno rješenje MUP-a i vratila predmet Ministarstvu na ponovno odlučivanje.

Iako je dobilo rješenje, Ministarstvo nije preduzelo potrebne radnje kako bi ponovo odlučilo o ovom slučaju.

Zbog toga je policijska službenica 6. maja 2026. godine uputila urgenciju MUP-u, ali ni nakon toga nije dobila odgovor niti informaciju o daljem toku postupka. Uslijedila je žalba zbog ćutanja uprave.

Državna komisija za žalbe je u julu proslijedila žalbu Ministarstvu, podsjećajući ga na zakonsku obavezu da, ukoliko ne donese rješenje u roku od sedam dana, drugostepenom organu dostavi žalbu, spise predmeta i pisano obrazloženje razloga zbog kojih odluka nije donijeta, prenosi CdM.

Ni tada MUP nije postupio.

Komisija je 1. oktobra 2026. godine usvojila žalbu zbog ćutanja uprave i naložila Ministarstvu da u roku od 15 dana od prijema rješenja postupi po prethodnoj odluci od 26. marta.

„Izostanak postupanja Ministarstva nastavljen je i nakon izjavljivanja žalbe zbog ćutanja uprave“, konstatovano je u mišljenju Zaštitnika.

U svojoj ocjeni Zaštitnik je naglasio da se u ovom slučaju nije radilo o prvom odlučivanju o upravnoj stvari, već o ponovljenom postupku nakon sudske kontrole prethodne odluke i poništavanja prvostepenog rješenja od strane drugostepenog organa.

Istaknuto je da vraćanje predmeta na ponovni postupak ne predstavlja samo formalno ponavljanje procedure, već obavezu organa da otkloni ranije utvrđene nedostatke i donese novu odluku, u skladu sa pravnim shvatanjima i primjedbama nadležnih organa.

„Navedene okolnosti, posmatrane u svojoj ukupnosti, ukazuju na izostanak potrebne efikasnosti i odgovornosti Ministarstva u vođenju upravnog postupka“, navodi se u mišljenju.

Zaštitnik je ukazao i na postupanje Državne komisije za žalbe, kojoj je bilo potrebno gotovo tri mjeseca da odluči o žalbi zbog ćutanja uprave, iako Zakon o upravnom postupku propisuje rokove za odlučivanje.

Ipak, ocijenjeno je da je Komisija u okviru svojih nadležnosti preduzimala radnje kako bi otklonila posljedice nepostupanja prvostepenog organa.

Kao dodatni propust izdvojeno je to što policijskoj službenici rješenje Komisije od 26. marta nije dostavljeno posredstvom MUP-a, već je kopiju dokumenta morala pribaviti neposredno od Državne komisije za žalbe, prenosi CdM.

Zaštitnik je podsjetio da je prvostepeni organ, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, dužan da strankama bez odlaganja dostavi odluku drugostepenog organa.

U konačnom mišljenju zaključeno je da je Ministarstvo, propuštanjem da blagovremeno postupi po odlukama nadležnih organa i preduzme zakonom propisane radnje, povrijedilo pravo policijske službenice na pravnu zaštitu u postupku koji se odnosi na njena prava i obaveze.

Zaštitnik je MUP-u preporučio da bez daljeg odlaganja postupi po rješenjima Državne komisije za žalbe od 26. marta i 1. oktobra 2026. godine i u ponovljenom postupku donese novu odluku, uz uvažavanje pravnih shvatanja i primjedbi Upravnog suda.

Ministarstvu je upućena i preporuka da ubuduće obezbijedi blagovremeno postupanje po odlukama drugostepenih organa, kao i njihovo uredno dostavljanje strankama.

MUP je obavezan da u roku od 30 dana od prijema akta Zaštitniku dostavi izvještaj o tome koje je mjere i aktivnosti preduzeo radi realizacije datih preporuka.