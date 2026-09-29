Poslanici Demokratske partije socijalista napustili su današnju sjednicu parlamenta, jer ne žele, kako su kazali, da stvaraju privid demokratije, javljaju Vijesti.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šef Poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić rekao je da stanje u parlamentu nije redovno i neće pristati da se danas stvara privid da jeste.

„Ovdje smo da jasno kažemo: parlamentarna većina je uskraćivanjem kvoruma spriječila poslanike da se izjasne o odgovornosti predsjednika Skupštine. Parlament je zatvoren za javnost, novinarima i televizijskim ekipama nije omogućen ulazak, a odbijeno je i da se javno utvrdi ko je prisutan, a ko nije došao na sjednicu“, kazao je Nikolić na početku današnjeg zasjedanja podsjećajući da se o inicijativu za smjenu šefa parlamenta Andrije Mandića nije glasalo jer većina nije dala kvorum.

Nikolić je ocijenio da to nije samo bježanje od demokratskog izjašnjavanja, već udar na demokratiju i ustavni poredak, jer je vanredna sjednica koju zahtijeva najmanje trećina poslanika ustavna kategorija i ne može biti obesmišljena uskraćivanjem kvoruma, pišu Vijesti.

„Mi nijesmo u bojkotu parlamenta, niti ćemo ostaviti nebranjenu najvažniju političku pozornicu u državi, ali neće biti saradnje u institucijama niti zajedničkog glasanja sa parlamentarnom većinom dok se ne omogući izjašnjavanje o veličanju ratnih zločinaca - ili dok Mandić javno i nedvosmisleno ne kaže da je Ratko Mladić ratni zločinac i da je u Srebrenici počinjen genocid“, poručio je.

Crna Gora, kako je kazao, ne može istovremeno da govori o evropskim integracijama i da zatvara vrata parlamenta pred sopstvenim gradjanima.

„Predsjednici EK Ursuli fon der Lajen koja u četvrtak dolazi u Crnu Goru, moraćete da objasnite zašto ste birajući između evropskog puta Crne Gore i zaštite Andrije Mandića, izabrali zaštitu Mandića. Što se nas tiče, mi smo podvukli crtu, sa Andrijom Mandićem nema suštinskog usvajanja evropskih vrijednosti. Zato danas nećemo učestvovati u predstavi čiji je cilj da se nakon svega što se dogodilo, stvori privid normalnog rada parlamenta - i napustićemo ovu sjednicu“, rekao je.

„Ovdje smo da jasno kažemo: parlamentarna većina je uskraćivanjem kvoruma spriječila poslanike da se izjasne o odgovornosti predsjednika Skupštine. Parlament je zatvoren za javnost, novinarima i televizijskim ekipama nije omogućen ulazak, a odbijeno je i da se javno utvrdi ko je prisutan, a ko nije došao na sjednicu“, kazao je Nikolić na početku današnjeg zasjedanja podsjećajući da se o inicijativu za smjenu šefa parlamenta Andrije Mandića nije glasalo jer većina nije dala kvorum.

Nikolić je ocijenio da to nije samo bježanje od demokratskog izjašnjavanja, već udar na demokratiju i ustavni poredak, jer je vanredna sjednica koju zahtijeva najmanje trećina poslanika ustavna kategorija i ne može biti obesmišljena uskraćivanjem kvoruma.

„Mi nijesmo u bojkotu parlamenta, niti ćemo ostaviti nebranjenu najvažniju političku pozornicu u državi, ali neće biti saradnje u institucijama niti zajedničkog glasanja sa parlamentarnom većinom dok se ne omogući izjašnjavanje o veličanju ratnih zločinaca - ili dok Mandić javno i nedvosmisleno ne kaže da je Ratko Mladić ratni zločinac i da je u Srebrenici počinjen genocid“, poručio je.

Crna Gora, kako je kazao, ne može istovremeno da govori o evropskim integracijama i da zatvara vrata parlamenta pred sopstvenim gradjanima.

„Predsjednici EK Ursuli fon der Lajen koja u četvrtak dolazi u Crnu Goru, moraćete da objasnite zašto ste birajući između evropskog puta Crne Gore i zaštite Andrije Mandića, izabrali zaštitu Mandića. Što se nas tiče, mi smo podvukli crtu, sa Andrijom Mandićem nema suštinskog usvajanja evropskih vrijednosti. Zato danas nećemo učestvovati u predstavi čiji je cilj da se nakon svega što se dogodilo, stvori privid normalnog rada parlamenta - i napustićemo ovu sjednicu“, rekao je.