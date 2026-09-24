U sali su, osim predstavnika opozicije, bili i poslanici dijela vlasti, među kojima članovi kluba Bošnjačke stranke i poslanik PES-a Seid Hadžić, ali njihov broj nije bio dovoljan za početak sjednice.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanici crnogorskog parlamenta danas bi, na vanrednoj sjednici Skupštine, trebalo da raspravljaju o predlogu za razrješenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Međutim, sjednica još nije počela jer u skupštinskoj sali nema dovoljno poslanika za obezbjeđivanje kvoruma, prenosi CdM.

U sali su, osim predstavnika opozicije, bili i poslanici dijela vlasti, među kojima članovi kluba Bošnjačke stranke i poslanik PES-a Seid Hadžić, ali njihov broj nije bio dovoljan za početak sjednice.

Nakon toga poslanici su napustili salu, dok je opozicija najavila konferenciju za medije.

Poslanici DPS-a zatražili su da novinari uđu u salu, poručujući: „Ovo nije Mandićevo“.

Poslanik DPS-a Nikola Milović kazao je novinarima da je na sceni „kukavičluk“.

„Mandić ne smije da izađe pred građane i pokaže ima li ili nema podršku“, rekao je Milović.

U međuvremenu, šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić prišao je predsjedavajućem stolu i razgovarao sa Mandićem.

Poslanici PES-a disciplinovani i zarobljeni…Nevjerovatnu scenu sam doživio u plenarnoj sali Parlamenta.U klupama poslanika PES-a nema kartica kojima se evidentira prisustvo sjednici I ako bi neko od poslanika PES-a htio da dodje i prisustvuje sjednici nema kartice, kako bi prisustvo evidentirao.Jedino je stavljena kartica na mjestu na kojem sjedi poslanik Hadžic.Kartica za evidenciju prisustva poslanika se uvijek nalazi na poslaničkom mjestu gdje sjede poslanici. Poslanici prisustvo evidentiraju ubacivanjam kartice u aparat (slika 1). Danas, na mjestima gdje sjede poslanici PES-a nema kartica za evodenciju (slika 2).Pozivam poslanike PES-a da slobodno dodju i evidentiraju svoje prisustvo… Sakrivanjem kartica ne može im se oduzeti pravo na prisustvo sjednici i da saopšte stav. Zaista je veoma zabrinjavajuće na što su sve spremni i na koji način ne poštuju Ustav i obesmišljavaju Parlament. — Boris Mugoša (@BorisMugosa)September 24, 2026

Pošto rukovodstvo Skupštine ne dozvoljava prenos, evo malo atmosfere iz plenarne sale https://t.co/91d1b7JJDf — Miodrag Laković (@LakovicMiodrag)September 24, 2026