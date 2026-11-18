Uroš Medić i Kevin Holand završili su borbu u UFC-u bez pobuednika, uz kontroverzno oduzimanje poena. Šta je Medić rekao nakon meča?

Izvor: PxImages, Px Images / Alamy / Profimedia

Srpski MMA borac Uroš Medić bio je znatno bolji od Kevina Holanda tokom vikenda, ali nije uspio da dođe do pobjede. Rijetko se dešava da sudije u UFC-u proglase neriješen ishod, ali upravo to se dogodilo nakon njihove borbe u Njujorku, poslije koje nijedan od boraca nije imao razloga za zadovoljstvo – osim možda Holanda.

Predsjednik UFC-a Dejna Vajt nije krio nezadovoljstvo, dok je i Uroš Medić razočaran načinom na koji je borba završena.

Ključni trenutak dogodio se u drugoj rundi, kada je Srbinu oduzet jedan poen jer je dva puta udario rivala ispod pojasa, u predjelu međunožja. Medić tvrdi da je Holand simulirao, a sada je, nakon što su se utisci slegli, ponovo prozvao američkog borca.

Šta je Medić poručio Holandu?

„Evo šta treba da imate na umu, ljudi. Da je Kevin Holand pobijedio u ovoj borbi, pobijedio bi. Da je želio da se bori, umjesto što je bježao i samo održavao distancu uz lagane udarce, bio bi nokautiran. A da nije toliko iskoristio taj nedozvoljeni udarac, izgubio bi odlukom sudija. Ne postoji scenario u kojem Kevin Holand može da me pobijedi u borbi. Borio sam se očajno, uz ograničenja i povredu, a ipak sam ga pobijedio“, napisao je „Doktor“ na društvenim mrežama.

„Prihvatio sam da se borim protiv borca koji je pet mjesta slabije rangiran od mene jer ne izbjegavam borbe. On je veoma nezgodan i netipičan borac, kojeg je gotovo nemoguće nokautirati i koji se kreće na neobičan način, zbog čega često dolazi do nedozvoljenog kontakta. Postoji razlog zašto ga često pogađaju u međunožje, a to nije zato što ima velika muda. Samo ti to koristi do kraja, Kev, sve do borbe za titulu!“, dodao je srpski borac iz Budisave.

Medić je potom naglasio da između njega i Holanda nema nikakvih nesuglasica.

„Nema nikakve zle krvi između nas. Zapravo, gotivim tog momka, ali njegova taktika za ovu borbu bila je da se uopšte ne upušta u razmjenu udaraca i da mi ne dozvoli da mu priđem. Sam je to rekao.“

Šta se tačno dogodilo?

Izvor: Px Images / Alamy / Alamy / Profimedia

Početkom druge runde Medić je dvaput zaredom udario Holanda ispod pojasa. Nakon drugog udarca usledio je petominutni prekid tokom kog je Holand dobacio Mediću: "Ako je dvaput, nije slučajno". Sudija Mark Godard je zbog ponovljenog prekršaja oduzeo Mediću jedan poen, što ga je na kraju direktno koštalo pobjede.

WHAT THE HELL WERE THESE JUDGES SMOKING? Uros Medic vs. Kevin Holland ends in a MAJORITY DRAW (28-28, 29-27, 28-28) at UFC 334, and Bruce Buffer had to read those scorecards with a straight face. Who the hell did you score this fight for? #UFC334 https://t.co/Iex7Wr2xm2 — MMA On Line (@MMAOnLine_)November 15, 2026

Meč je završen većinskim neriješenim ishodom, što je izazvalo šok u dvorani i među komentatorima. Čak ni Džo Rogan i Danijel Kormije nijesu mogli da povjeruju da je borba završena remijem.

Dodatnu zabunu izazvao je spiker Brus Bafer, koji je prvobitno pročitao bodovanje (30-27, 29-28, 28-28), pa su svi u dvorani i oni koji su pratili prenos pomislili da je Holand pobijedio. Međutim, ubrzo je uslijedila ispravka – meč je završen neriješenim rezultatom, bez pobjednika.

Dvojica sudija, Majk Bel i Kris Li, prvu rundu dodijelili su Holandu, dok su drugu i treću bodovali u korist Medića. Kada se uračuna kazneni poen oduzet srpskom borcu, njihov konačni rezultat bio je 28-28.

Treći sudija, Dejvid Brus, sve tri runde bodovao je u korist Medića, uključujući i prvu, u kojoj je Holand bio znatno bolji i umalo završio borbu. Nakon oduzimanja jednog poena Mediću, njegov konačni rezultat bio je 29-27.