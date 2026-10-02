Premijerovo odsustvo sa ovogodišnje konferencije uslijedilo je istog dana kada je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović organizovao okrugli sto posvećen „Euro modelu“, na koji su bili pozvani i predstavnici Vlade.

Izvor: Youtube/Skupština Crne Gore/Printscreen

Premijer Milojko Spajić nije prisustvovao otvaranju 15. Konferencije o ekonomiji „Povezane ekonomije za snažniju Evropu“, koja je juče počela u Budvi u organizaciji Privredne komore Crne Gore (PKCG), iako je njegov dolazak ranije bio najavljen.

Iz PKCG su „Vijestima“ kratko saopštili da su o otkazivanju premijerovog učešća bili obaviješteni uoči konferencije.

„Premijer je svoje učešće otkazao dan pred Konferenciju“, naveli su iz Privredne komore.

Iz Kabineta premijera Milojka Spajića do objavljivanja teksta nijesu odgovorili na pitanja „Vijesti“ o razlozima zbog kojih predsjednik Vlade nije prisustvovao otvaranju skupa.

Ovogodišnje izdanje konferencije PKCG održava se 30. septembra i 1. oktobra u Bečićima, uz učešće predstavnika poslovne zajednice, državnih institucija i međunarodnih organizacija. Centralne teme su ekonomsko povezivanje i unapređenje konkurentnosti Crne Gore i regiona, posebno u okviru procesa evropskih integracija.

Spajić je na ranijim konferencijama PKCG govorio o ekonomskim politikama Vlade i potrebi stvaranja boljeg poslovnog ambijenta. Tom prilikom je isticao značaj mjera koje bi trebalo da doprinesu jačanju konkurentnosti crnogorske privrede i stvaranju boljih uslova za razvoj privatnog sektora.

Premijerovo odsustvo sa ovogodišnje konferencije uslijedilo je istog dana kada je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović organizovao okrugli sto posvećen „Euro modelu“, na koji su bili pozvani i predstavnici Vlade.

Milatović je juče saopštio da se premijer i članovi Vlade nijesu odazvali njegovom pozivu, ocijenivši da takav odnos predstavlja nastavak loše prakse.

Iz PKCG je juče saopšteno da privreda podržava cilj daljeg povećanja zarada i poboljšanja životnog standarda građana, ali da održiv rast plata mora biti praćen povećanjem produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno podnesu veće troškove rada.

Iz Komore su naveli da od trenutka kada je najavljen „Euro model“ intenzivno razgovaraju sa privrednicima i sektorskim udruženjima, kako bi se analizirali „neminovni efekti“ predloženih rješenja na poslovanje kompanija, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede.